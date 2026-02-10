Pilsoniskās sabiedrības pārstāvji aicināti pieteikties Saeimas komisiju atvērto durvju dienai

(10.02.2026.)

Stiprinot parlamenta dialogu ar pilsonisko sabiedrību un uzsverot tās būtisko lomu likumdošanā, Saeima jau trešo gadu rīko Saeimas komisiju atvērto durvju dienu. Šogad tā norisināsies 25.februārī. 

Pilsoniskās sabiedrības pārstāvji aicināti pieteikties dalībai Saeimas komisiju atvērto durvju dienā. Pieteikties var līdz 20.februāra pulksten 16.00, sazinoties ar interesējošās komisijas kontaktpersonu. Aicinām pieteikties savlaicīgi, jo dalībnieku skaits komisiju sēdēs ir ierobežots, ņemot vērā telpu ietilpību.

Komisiju atvērto durvju diena, ko Saeima sadarbībā ar nevalstiskā sektora partneriem aizsāka pirms diviem gadiem, ir kļuvusi par platformu tiešai sarunai starp parlamentu un pilsonisko sabiedrību. Tā dod iespēju klātienē ar deputātiem tikties gan ilggadējiem sadarbības partneriem, gan organizācijām, kurām līdz šim nav bijusi pieredze darbā ar parlamentu.

Saeimas ikdienas darbā pilsoniskās sabiedrības iesaistei ir būtiska loma, vērtējot likumdošanas iniciatīvas un sniedzot priekšlikumus to pilnveidei. Saeimas komisijas ikdienas darbā, izlemjot jautājumus, kā ekspertus pieaicina arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus. Līdztekus ikdienas sadarbībai parlamentā tiek rīkots arī ikgadējais Saeimas un nevalstisko organizāciju forums, kurā tā dalībnieki izvērtē līdzšinējo kopdarbu un izvirza turpmākos mērķus.

Saeima komisiju atvērto durvju dienu rīko par godu Starptautiskajai nevalstisko organizāciju dienai, kas ir 27.februārī.

 

Saeimas Preses dienests

