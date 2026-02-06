Baltijas parlamentārieši: Krievijas agresija pret Ukrainu joprojām nopietni apdraud Eiropas drošību

Baltijas Asamblejas Prezidijs piektdien, 6.februārī, Viļņā pieņēma paziņojumu par stingru atbalstu Ukrainai, tās suverenitātei un teritoriālajai integritātei, uzsverot, ka Krievijas turpinātais agresijas karš pret Ukrainu joprojām rada nopietnu apdraudējumu Eiropas drošībai.
Parlamentārieši akcentē nepieciešamību saglabāt ilgstošu un vienotu Eiropas nostāju Ukrainas atbalstam, kā arī kopīgiem centieniem izbeigt Krievijas agresiju. Vienota un saskaņota Eiropas pieeja ir būtiska gan kontinenta drošības nodrošināšanai, gan Eiropas pamatvērtību un principu aizsardzībai.
Deputāti uzsver, ka jēgpilns diplomātisks process nav iespējams, kamēr Krievija turpina raķešu un dronu uzbrukumus Ukrainai. Tādēļ visaptverošs, pārbaudāms pamiera režīms ir obligāts priekšnosacījums jebkādām ticamām miera sarunām, teikts paziņojumā.
Tāpat parlamentārieši norāda, ka jebkuram miera procesam jānotiek stingri saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un tikai ar pilnīgu Ukrainas piekrišanu.
Informācija par BA:
Baltijas Asambleja ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija, kas izveidota 1991.gada 8.novembrī. Asamblejā katru Baltijas valstu parlamentu pārstāv 12-16 deputāti. Asambleja ir koordinējoša un konsultatīva institūcija. Tā ir tiesīga nacionālajiem parlamentiem, valdībām un Baltijas Ministru padomei izteikt savu viedokli rezolūciju, lēmumu, deklarāciju un ieteikumu formā un pieprasīt atbildes par to, kā risināti BA dienas kārtības aktuālie pārrobežu jautājumi.
Saeimas Preses dienests