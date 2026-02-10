Pieteikšanās Saeimas komisiju atvērto durvju dienai pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem

Stiprinot parlamenta saikni ar pilsonisko sabiedrību un uzsverot tās būtisko lomu likumdošanā, Saeima kopā ar NVO partneriem jau trešo gadu organizē Saeimas komisiju atvērto durvju dienu. Tā notiks 25.februārī.
Pilsoniskās sabiedrības pārstāvji dalībai tajā aicināti pieteikties līdz 20.februāra pulksten 16.00.
Paredzēts, ka 25.februārī pilsoniskās sabiedrības pārstāvji varēs tikties ar izvēlēto Saeimas komisiju, bet pēcpusdienā plānota tikšanās ar Saeimas Prezidiju un komisiju priekšsēdētājiem.
Lai pieteiktos, jāsazinās ar izvēlētās komisijas kontaktpersonu.
Plānotie sēžu laiki un tēmas:
|
Komisija
|
Laiks
|
Kontakti
|
Tēma
|
Sociālo un darba lietu
|
10.00
|
Baiba Lūse
67087006
|
2026.gads – starptautiskais brīvprātīgā darba gads
|
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu
|10.15
|
Kristīne Hincenberga
cilvektiesibu.komisija@saeima.lv
67087069
|
Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšana un jauniešu organizāciju iesaiste lēmumu pieņemšanā
|
Eiropas lietu
|
8.30
|
Ieva Dēze
67087394
|
Latvijas nostāja par ES Konkurētspējas ministru padomi, apspriežot savienības tirgu un rūpniecību, pētniecību un kosmosu
|
Juridiskā
|
10.00
|
Evija Raiskuma
67087182
|
Par sabiedrības līdzdalības platformu "Manabalss.lv"
|
Budžeta
|
10.00
|
Laura Muceniece
67087319
|
Sabiedrības līdzdalība publiskā finansējuma plānošanā – valsts un Eiropas Savienības daudzgadu budžets
|
Izglītības, kultūras un zinātnes
|
10.00
|
Vita Biķerniece
izglitibas.kulturas.komisija@saeima.lv
67087039
|
NVO nozīme un loma kultūras procesos
|
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas
|
10.00
|
Ieva Neidere
aizsardzibas.komisija@saeima.lv
67087253
|
Vienota izpratne par dzīvnieku labturību, klaiņojoša dzīvnieka kategoriju un rīcības algoritmiem sabiedrības drošības interesēs
|
Valsts pārvaldes un pašvaldības
|
10.00
|
Svetlana Naruseviča
pasvaldibas.komisija@saeima.lv
67087267
|
Atbildīgās institūcijas par Saeimas vēlēšanu sagatavošanu un norises nodrošināšanu
Paveiktais un plānotais birokrātijas mazināšanā
|
Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas
|
10.00
|
Līga Sakalovska
tautsaimniecibas.komisija@saeima.lv
67087305
|
Tautsaimniecības ilgtspēja tehnoloģiju laikmetā – Latvijas zinātnieku perspektīva
|
Mandātu, ētikas un iesniegumu
|
12.00
|
Līva Tammama
67087475
|
Pilsoņu kolektīvā iesnieguma "Par Kurzemes piekrasti bez vēja elektrostacijām" sākotnējā izvērtēšana
|
Publisko izdevumu un revīzijas
|
12.00
|
Sigita Āboliņa
67087351
|
Nevalstisko organizāciju iesaiste publisko izdevumu uzraudzībā un valsts un pašvaldību budžetu veidošanā
|
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības
|
12.00
|
Jānis Cauņa
67087216
|
Vietējo kopienu loma sabiedrības saliedētībā
|
Ilgtspējīgas attīstības
|
12.00
|
Ilze Bolšteina
ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv
67087270
|
Priekšlikumi pēc konferences “Iespējamā misija: Ilgtspējīga Baltijas jūra”
Interesenti aicināti pieteikties laikus. Dalībnieku skaits sēdēs ir ierobežots, ņemot vērā komisiju telpu ietilpību.