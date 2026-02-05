Īres mājas varēs būvēt arī uz valsts un pašvaldību zemes

Lai veicinātu jaunu, energoefektīvu un iedzīvotājiem pieejamu īres mājokļu būvniecību, Saeima ceturtdien, 5.februārī, pieņēma jaunu Dzīvojamo īres māju apbūves tiesību likumu.
Likums noteic īpašu apbūves tiesību regulējumu, kas ļauj uz valsts vai pašvaldības zemes būvēt daudzdzīvokļu īres mājas izīrēšanai iedzīvotājiem, tostarp sociālās palīdzības ietvaros. Līdz šim apbūves tiesības bija iespējams piemērot tikai nedzīvojamām ēkām vai inženierbūvēm, lai neradītu jaunus dalītos īpašumus.
Apbūves tiesību termiņš nedrīkstēs būs garāks par 70 gadiem. Šādas mājas nedrīkstēs sadalīt dzīvokļu īpašumos vai pārdot pa daļām, kamēr spēkā būs apbūves tiesības.
Jaunais regulējums rosināts, lai veicinātu īres dzīvokļu fonda attīstību, piesaistītu privātos attīstītājus māju būvniecībā un nodrošinātu efektīvāku valsts un pašvaldību zemes izmantošanu. Tāpat pašvaldībām būs iespēja šos dzīvokļus īrēt iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem. Tas palīdzēs mazināt mājokļu trūkumu reģionos un vienlaikus veicināts tautsaimniecības izaugsmi, pauž likumprojekta autori – Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija.
Latvijā, tāpat kā citviet Eiropas Savienībā, trūkst pieejamu mājokļu, tādēļ Eiropas Komisija patlaban izstrādā kopēju plānu mājokļu pieejamības uzlabošanai, paredzot veicināt būvniecībai piemērotas zemes izmantošanu un sociālo mājokļu attīstību. Jaunais likums radīs atbalsta mehānismu, kas ļaus iedzīvotājiem piekļūt kvalitatīviem mājokļiem par saprātīgu īres maksu, norādījuši likuma projekta autori.
Saeimas Preses dienests