Saeima uzsver transatlantiskās sadarbības nozīmi un stratēģisko partnerību ar ASV un Kanādu

Saeima ceturtdien, 5.februārī, paziņojumā uzsvēra apņēmību stiprināt un padziļināt sadarbību ar Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādu drošības, ekonomikas un tehnoloģiju jomā. Tāpat deputāti pauda apņemšanos veicināt kopīgu darbu NATO kā fundamentāla transatlantiskās drošības un aizsardzības garanta stiprināšanai. Paziņojumā arī uzsvērts, ka ASV ir galvenais Latvijas stratēģiskais sabiedrotais un partneris, kura sadarbībai ir izšķiroša nozīme Latvijas nacionālās drošības stiprināšanā.
Balstoties uz ciešu politisko dialogu, militāro sadarbību un kopīgu dalību NATO, ASV sniedz būtisku ieguldījumu Latvijas aizsardzības spēju attīstībā, atturēšanas kapacitātes nodrošināšanā un reģionālās drošības stabilitātē, teikts paziņojumā.
Paziņojumā arī uzsvērta ASV rotējošās militārās klātbūtnes Latvijā nenovērtējamā nozīme, kas sniedz ļoti būtisku ieguldījumu Latvijas un Baltijas reģiona drošībā. Tāpat deputāti uzsvēruši, ka ļoti augstu vērtē Kanādas politisko, militāro un ekonomisko klātbūtni Latvijā, un pateicas Kanādai par NATO daudznacionālās brigādes Latvijā vadību, savas militārās klātbūtnes nostiprināšanu un pastāvīgām investīcijām infrastruktūrā.
Pieņemtajā paziņojumā arī izcelta Saeimas, ASV Kongresa un Kanādas Pārstāvju palātas deputātu izcilā sadarbība NATO Parlamentārās asamblejas ietvaros. Latvija arī ļoti augstu vērtē ASV un Kanādas pausto apliecinājumu par atbalstu Baltijas valstīm un reģiona drošībai, teikts paziņojumā.
Deputāti arī uzsvēruši ASV būtisko ieguldījumu Armēnijas - Azerbaidžānas miera procesā, kā arī augstu vērtē ASV panākto progresu Tuvo Austrumu miera procesā un visu Hamās sagrābto ķīlnieku atbrīvošanā. Tāpat paziņojumā teikts, ka, pateicoties ASV prezidenta Donalda Trampa līderībai un stingrajam aicinājumam, pērn NATO samitā Hāgā tika pieņemts vēsturisks lēmums palielināt ieguldījumus aizsardzībā, būtiski stiprinot NATO atturēšanas un aizsardzības spējas.
Paziņojumā arī uzsvērts, ka starptautisko tiesību kopums, valstu nedalāmības, teritoriālās integritātes un suverenitātes principi ir būtiski miera un stabilitātes nodrošināšanai, novēršot karus, konfliktus un nodrošinot mieru visā pasaulē. Latvija arī augstu vērtē D.Trampa, Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Eiropas Savienības valstu līderu ciešo sadarbību kopīgos centienos panākt taisnīgu un ilgtspējīgu mieru un drošības garantijas suverēnā Ukrainā.
Pieņemtajā paziņojumā arī izcelta Latvijas apņēmība kopā ar sabiedrotajiem un partneriem turpināt atbalstīt Ukrainas varonīgo pretošanos, kā arī sniegt politisko un praktisko atbalstu tās ceļā uz dalību Eiropas Savienībā un turpmāko eiroatlantisko integrāciju.
Deputāti paziņojumā arī atzīmējuši ASV būtisko ieguldījumu Latvijas okupācijas neatzīšanā, valsts neatkarības atjaunošanā un starptautiskajā atzīšanā, tostarp lomu Krievijas karaspēka izvešanā no Latvijas teritorijas, kas bija nozīmīgs solis Latvijas suverenitātes pilnīgā atjaunošanā. Tāpat Latvija augstu novērtē ASV atbalstu Latvijas uzņemšanai NATO un to, ka šis vēsturiskais lēmums kļuva par mūsu drošības politikas stūrakmeni.
Saeimas Preses dienests