Saeima lems par izmaiņām Iesniegumu likumā – iestādēm turpmāk būs jāatbild 10 darbdienu laikā

Saeima ceturtdien, 5.februārī, galīgajā lasījumā skatīs grozījumus Iesniegumu likumā, kas paredz, ka no 1.marta iestādēm uz iedzīvotāju iesniegumiem būs jāatbild 10 darbdienu laikā līdzšinējā mēneša vietā.
Tāpat galīgajā lasījumā deputāti skatīs likumprojektu par jaunu Dzīvojamo īres māju apbūves tiesību likumu, kas paredz, ka īres mājas varēs būvēt arī uz valsts un pašvaldību zemes.
Rīt konceptuāli parlaments skatīs likumprojektu par jaunu Sabiedrības interesēs iesaistīto personu aizsardzības likumu, kā arī saistītos grozījumus Civilprocesa likumā. Likumprojekts paredz ieviest mehānismus, kas pasargā personas, kuras darbojas sabiedrības interesēs, no stratēģiskām tiesvedībām, kuru mērķis nav tiesiska aizsardzība, bet gan iebiedēšana un tiesu sistēmas ekspluatācija.
Tāpat deputāti pirmajā lasījumā skatīs grozījumus Teritorijas attīstības plānošanas likumā, kas paredz pienākumu pašvaldībām uzklausīt iedzīvotāju viedokli jau pirms lokālplānojuma izstrādes.
Saeima otrreizējai caurlūkošanai komisijām nodos grozījumus Izglītības likumā, kurus Valsts prezidents pagājušajā nedēļā nosūtīja Saeimai otrreizējai caurlūkošanai. Tie paredz, ka mācībām skolās pamatā jānotiek klātienē.
Deputāti lūguši dienaskārtībā iekļaut un izskatīšanai komisijās nodot likumprojektu, kas paredz no šā gada 1.janvāra līdz 30.aprīlim samazināt nodokļu likmi siltumenerģijai uz 5 procentiem līdzšinējo 12 procentu vietā.
Saeimas Prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā ir 25 jautājumi.
Pēc 5. februāra sēdes Saeima turpinās 29. janvāra sēdi, kurā pagājušajā nedēļā tika izsludināts pārtraukums. Šajā sēdē deputāti otrajā lasījumā skatīs grozījumus, kas paredz nekavējoties informēt nekustamā īpašuma saimnieku, ja viņa īpašumā savu dzīvesvietu būs deklarējusi cita persona bez likumiska pamata.
Savukārt pirmajā lasījumā deputāti skatīs izmaiņas Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumā, kas paredz, ka turpmāk Valsts aizsardzības mācība vidusskolēniem būs obligāta arī tālmācībā un neklātienē.
Saeimai būs jālemj arī par grozījumu Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumā nodošanu otrreizējai caurlūkošanai. Likuma normas Saeimu pārskatīt otrreiz aicinājis Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Deputātiem būs jālemj arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu izskatīšanai Saeimas komisijās, tostarp grozījumiem Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā. Ar tiem iecerēts veicināt godīgu sadarbību starp lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātājiem un mazumtirgotājiem, kā arī ierobežot ekonomiski spēcīgāku tirgus dalībnieku iespējas izmantot savu pārākumu.
29.janvāra sēdes darba kārtībā kopā iekļauti 27 jautājumi.