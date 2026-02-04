Juridiskā komisija diskutē par digitālās agresijas regulējumu un norāda uz spēkā esošo normu pietiekamību

Saeimas Juridiskā komisija trešdien, 4.februārī, diskutēja par grozījumiem Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, kas paredzētu atsevišķi regulēt agresīvas un bīstamas publiskās komunikācijas izpausmes internetā.
Diskusijas laikā komisijas locekļi uzsvēra, ka spēkā esošais tiesiskais regulējums jau nodrošina pietiekamu ietvaru atbildības noteikšanai par draudiem un agresīvu uzvedību neatkarīgi no tā, vai tā notikusi klātienē vai internetā. “Administratīvo sodu likuma normas par sabiedriskās kārtības traucēšanu un pret personu vērstu agresīvu uzvedību ir piemērojamas visās vidēs, tostarp digitālajā telpā,” rezumēja komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Komisijā tika norādīts, ka jau šobrīd likumā ir paredzēta atbildība par draudiem personas vai tās tuvinieku drošībai, veselībai vai dzimumneaizskaramībai, kā arī par mantisko interešu apdraudējumu un uzmācīgu vai traucējošu saziņu, ja ir pamats baidīties, ka šie draudi var tikt īstenoti. Tāpat administratīvā atbildība par sabiedriskās kārtības traucēšanu var tikt piemērota situācijās, kad pārkāptas vispārpieņemtās uzvedības normas un apdraudēta personu drošība.
Lai gan diskusijā secināts, ka, visticamāk, likuma grozījumi nav nepieciešami, komisija lēma lūgt Valsts policijai apkopot informāciju par līdzšinējo praksi. Tas ļaus izvērtēt, vai esošajā regulējumā pastāv trūkumi, kas varētu kavēt efektīvu digitālās agresijas ierobežošanu.
Saeimas Preses dienests