Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa uzrunā Moldovas parlamenta deputātus

Eiropā patiesi novērtē Moldovas neatlaidīgo darbu un īstenotās reformas ceļā uz Eiropas Savienību (ES), to, otrdien, 3.februārī, uzrunājot Moldovas parlamenta deputātus, apliecināja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Viņa Kišiņevu šonedēļ apmeklē kopā ar Igaunijas un Lietuvas parlamentu spīkeriem.
Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka iestāšanās sarunas ES būtu jāpabeidz jau 2028.gadā, un Latvija arī turpmāk palīdzēs ar savu reformu un integrācijas pieredzi. D.Mieriņa akcentēja, ka reformu ceļš nav vienkāršs un tas prasa daudz darba, uzsverot, ka dalība visdziļāk integrētajā starpvalstu savienībā dod lielus ieguvumus: “Demokrātijā ir jāinvestē ik dienas. Tas nozīmē spēcīgas valsts institūcijas, neatkarīgu tiesu sistēmu, preses brīvību un spēcīgu nevalstisko sektoru.”
Arī Latvija var mācīties no Moldovas, kā novērst dezinformāciju un ārvalstu iejaukšanos, atzīmēja D.Mieriņa, jo šogad gaidāmas Saeimas vēlēšanas, un Latvija noteikti ņems vērā Moldovas pieredzi. “Informācijas manipulācijas un ārējā iejaukšanās apdraud Eiropas demokrātijas un ES intereses globāli. Tāpēc mēs pret to turpināsim vērsties ar stingru sankciju noteikšanu,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja.
D.Mieriņa apsveica savus kolēģus ar pārliecinošu uzvaru rudenī aizvadītajās vēlēšanās. “Tā bija īsta Moldovas tautas pretestības paraugstunda agresorvalsts negatīvajai ietekmei un vēlmei negodīgā ceļā iespaidot Moldovas pilsoņu brīvo gribu. Jūs izcīnījāt kārtējo svarīgo uzvaru!” saviem kolēģiem Moldovas parlamentā sacīja Saeimas priekšsēdētāja.
D.Mieriņa arī izcēla sadarbību ekonomikā, it īpaši informācijas tehnoloģiju un kritiskās infrastruktūras jomās. Tās biznesa partnerības, kas uzsāktas šodien, pilnā mērā īstenos savu potenciālu, kad Moldova kļūs par pilnvērtīgu ES dalībvalsti.
2022.gada martā Moldova iesniedza pieteikumu dalībai ES, un 2022.gada jūnijā tai tika piešķirts kandidātvalsts statuss. 2024.gada jūnijā tika oficiāli sāktas sarunas par pievienošanos.
Baltijas valstu spīkeri tiksies arī visu parlamentā pārstāvēto frakciju priekšsēdētājiem. Tāpat paredzētas tikšanās ar Moldovas prezidenti Maiju Sandu (Maia Sandu), Ministru prezidentu Aleksandru Munteanu (Alexandru Munteanu), Ministru prezidenta vietnieci Eiropas integrācijas jautājumos Kristīnu Gerasimovu (Cristina Gherasimov) un citām amatpersonām, pārrunājot Moldovas reformu procesu, drošības situāciju reģionā un eirointegrācijas nākamos soļus.
Vizītes noslēgumā D.Mieriņa dosies uz Moldovas Călărași reģionu, kur kopā ar vietējo pašvaldību, uzņēmējiem un iedzīvotājiem pārrunās reģionālās attīstības jautājumus, kā arī ES integrācijas sniegtās iespējas un ar to saistītos izaicinājumus.
