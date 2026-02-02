Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa: Moldova ir paraugs citām Eiropas Savienības kandidātvalstīm

Moldova ir paraugs citām Eiropas Savienības kandidātvalstīm, to pirmdien, 2.februārī, Kišiņevā sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, tiekoties ar Moldovas parlamenta priekšsēdētāju Igoru Grosu (Igor Grosu). D.Mieriņa Moldovu šonedēļ apmeklē kopā ar Igaunijas un Lietuvas spīkeriem.
Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka mums ar Moldovu ir izcila parlamentārā sadarbība. Esam gandarīti, ka Moldovas parlamentā pēc vēlēšanām ir izveidota sadraudzības grupa ar Latviju, teica D.Mieriņa. Viņa arī akcentēja, ka Latvija turpinās atbalstīt Moldovas integrāciju Eiropas Savienībā (ES).
“Atzinīgi novērtējam notiekošās visaptverošās reformas Moldovā un stingro apņēmību tās turpināt. Ļoti labi saprotam jūsu izaicinājumus. Latvija Eiropas Savienības līmenī un divpusēji atbalsta Moldovas drošības un noturības stiprināšanu, valsts integrāciju Eiropas Savienībā un reformu īstenošanu,” sacīja D.Mieriņa un apliecināja, ka Latvijas parlaments turpinās atbalstīt savus kolēģus arī ar praktiskām apmācībām. Kopš 2024.gada Saeima rīko praktiskās apmācības Moldovas Nacionālās asamblejas darbiniekiem.
Tāpat Baltijas valstu spīkeri uzsvēra, ka ES ietvaros nekavējoties būtu jāatver pirmais sarunu klasteris ar Moldovu, kā arī Ukrainu. Pateicamies par Moldovas atbalstu Ukrainai, tas ir svarīgi visas Eiropas drošībai, norādīja Baltijas valstu parlamentu spīkeri, vēlreiz apsveicot Moldovu ar proeiropeisko spēku uzvaru rudenī notikušajās vēlēšanās.
2022.gada martā Moldova iesniedza pieteikumu dalībai ES, un 2022.gada jūnijā tai tika piešķirts kandidātvalsts statuss. 2024.gada jūnijā tika oficiāli sāktas sarunas par pievienošanos.
Rīt Baltijas valstu spīkeri uzrunās Moldovas parlamenta deputātus, kā arī tiksies ar visu parlamentā pārstāvēto frakciju priekšsēdētājiem. Tāpat paredzētas tikšanās ar Moldovas prezidenti Maiju Sandu (Maia Sandu), Ministru prezidentu Aleksandru Munteanu (Alexandru Munteanu), Ministru prezidenta vietnieci Eiropas integrācijas jautājumos Kristīnu Gerasimovu (Cristina Gherasimov) un citām amatpersonām, pārrunājot Moldovas reformu procesu, drošības situāciju reģionā un eirointegrācijas nākamos soļus.
Vizītes noslēgumā D.Mieriņa dosies uz Moldovas Călărași reģionu, kur kopā ar vietējo pašvaldību, uzņēmējiem un iedzīvotājiem pārrunās reģionālās attīstības jautājumus, kā arī ES integrācijas sniegtās iespējas un ar to saistītos izaicinājumus.
