Baltijas valstu spīkeri Moldovā paudīs atbalstu kursam Eiropas Savienībā un reformu turpināšanai

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa nākamnedēļ no 2. līdz 4.februārim vizītē uzturēsies Moldovā, lai paustu atbalstu Moldovas centieniem iestāties Eiropas Savienībā (ES) un aicinātu turpināt iesāktās demokrātiskās un tiesiskās reformas. D.Mieriņa Kišiņevu apmeklēs kopā ar Igaunijas un Lietuvas spīkeriem.
Baltijas valstu parlamentu priekšsēdētāji tiksies ar Moldovas parlamenta priekšsēdētāju Igoru Grosu (Igor Grosu). Pēc tam paredzēta kopīga Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Moldovas parlamentu spīkeru preses konference.
Vizītes laikā Baltijas valstu spīkeri uzrunās Moldovas parlamenta deputātus, kā arī tiksies ar visu parlamentā pārstāvēto frakciju priekšsēdētājiem.
Tāpat Baltijas valstu parlamentu priekšsēdētāji tiksies ar Moldovas prezidenti Maiju Sandu (Maia Sandu), Ministru prezidentu Aleksandru Munteanu (Alexandru Munteanu), Ministru prezidenta vietnieci Eiropas integrācijas jautājumos Kristīnu Gerasimovu (Cristina Gherasimov) un citām amatpersonām, pārrunājot Moldovas reformu procesu, drošības situāciju reģionā un eirointegrācijas nākamos soļus.
Vizītes noslēgumā D.Mieriņa dosies uz Moldovas Călărași reģionu, kur kopā ar vietējo pašvaldību, uzņēmējiem un iedzīvotājiem pārrunās reģionālās attīstības jautājumus, kā arī ES integrācijas sniegtās iespējas un ar to saistītos izaicinājumus.
2022.gada martā Moldovas Republika iesniedza pieteikumu dalībai ES, un 2022.gada jūnijā tai tika piešķirts kandidātvalsts statuss. 2024.gada jūnijā tika oficiāli sāktas sarunas par pievienošanos.
Saeimas Preses dienests