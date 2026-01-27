D.Mieriņa uzsver dialoga nozīmi mainīgajā ģeopolitiskajā vidē, uzņemot diplomātisko misiju vadītājus

(27.01.2026.)
Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 27. janvārī, Saeimas namā uzņemot Latvijas diplomātisko misiju vadītājus, uzsvēra dialoga izšķirošo nozīmi laikā, kad pasaule piedzīvo straujas un sarežģītas pārmaiņas. Saeimas priekšsēdētāja pateicās vēstniekiem par ilgstošu un profesionālu sadarbību, norādot, ka diplomātu darbs šādos apstākļos kļūst arvien nozīmīgāks.

“Jo vairāk pasaulē notiek, jo svarīgāks kļūst jūsu darbs. Tieši jūs esat tie, kas nes Latvijas pozīciju, atceras vēsturi un spēj skaidrot, kā bijis un kā ir šodien,” pauda D.Mieriņa, runājot par sarežģīto ģeopolitisko situāciju pasaulē.

Saeimas priekšsēdētāja akcentēja, ka dialoga pamatā ir cieņpilnas attiecības un spēja ieklausīties arī tad, ja viedokļi atšķiras. Viņa uzsvēra, ka mūsdienu diplomātijā ir svarīgi ne tikai klausīties un skatīties, bet arī sadzirdēt un saredzēt, jo tikai tā iespējams veidot noturīgas un uzticībā balstītas partnerības.

Runājot par diplomātijas ikdienas izaicinājumiem, D.Mieriņa norādīja uz nepieciešamību stiprināt ārlietu dienestu visos līmeņos, ņemot vērā lielo darba slodzi un sarežģītos apstākļus, kādos nereti strādā Latvijas vēstniecības un diplomāti ārvalstīs. Saeimas priekšsēdētāja atzīmēja, ka Latvijai ir būtiski paplašināt un stiprināt savu pārstāvniecību pasaulē, lai pilnvērtīgi aizstāvētu valsts intereses.

D. Mieriņa uzsvēra, ka Latvijas ārpolitikas svarīgākais uzdevums ir saglabāt drošību. Tāpat viņa norādīja, ka Latvija ir spēcīga, darbojoties kopā ar partneriem, tostarp NB8 formātā, kas guvis atpazīstamību gan Eiropā, gan ārpus tās, apliecinot reģionālās sadarbības nozīmi.

Parlamentā ar Latvijas diplomātisko misiju vadītājiem tikās arī Saeimas priekšsēdētājas biedre Antoņina Ņenaševa, kā arī parlamenta komisiju priekšsēdētāji un frakciju pārstāvji.

 

