Saeimas komisija virza galīgajam lasījumam risinājumu īres māju būvniecībai uz valsts un pašvaldību zemes

(27.01.2026.)

Lai veicinātu jaunu, energoefektīvu un iedzīvotājiem pieejamu īres mājokļu būvniecību, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija otrdien, 27.janvārī, lēma virzīt galīgajam lasījumam Saeimā Dzīvojamo īres māju apbūves tiesību likuma projektu.

Likuma projekts paredz ieviest īpašu apbūves tiesību regulējumu, kas ļautu uz valsts vai pašvaldības zemes būvēt daudzdzīvokļu īres mājas izīrēšanai iedzīvotājiem, tostarp sociālās palīdzības ietvaros. Pašlaik apbūves tiesības iespējams piemērot tikai nedzīvojamām ēkām vai inženierbūvēm, lai neradītu jaunus dalītos īpašumus.

Plānots noteikt, ka apbūves tiesību termiņš būs 70 gadi. Šādas mājas nedrīkstēs sadalīt dzīvokļu īpašumos vai pārdot pa daļām. Pēc apbūves tiesību termiņa beigām uzceltā dzīvojamā māja bez atlīdzības pāries valsts vai pašvaldības īpašumā.

Jaunais regulējums rosināts, lai veicinātu īres dzīvokļu fonda attīstību, piesaistītu privātos attīstītājus māju būvniecībā un nodrošinātu efektīvāku valsts un pašvaldību zemes izmantošanu. Tāpat pašvaldībām būs iespēja šos dzīvokļus īrēt iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem. Tas palīdzētu mazināt mājokļu trūkumu reģionos un vienlaikus veicinātu tautsaimniecības izaugsmi, pauž likumprojekta autori – Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. 

Latvijā, tāpat kā citviet Eiropas Savienībā, trūkst pieejamu mājokļu, tādēļ Eiropas Komisija patlaban izstrādā kopēju plānu mājokļu pieejamības uzlabošanai, paredzot veicināt būvniecībai piemērotas zemes izmantošanu un sociālo mājokļu attīstību. Ar jauno likumu iecerēts radīt atbalsta mehānismu, kas ļautu iedzīvotājiem piekļūt kvalitatīviem mājokļiem par saprātīgu īres maksu, norādījuši likuma projekta autori.

Lai Dzīvojamo īres māju apbūves tiesību likums stātos spēkā, tas galīgajā lasījumā vēl jāatbalsta Saeimai.

 

Saeimas Preses dienests

