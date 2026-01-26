Aizsardzības komisijas deputāti tiksies ar ģenerālprokuroru

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti otrdien, 27.janvārī, tiksies ar ģenerālprokuroru Armīnu Meisteru. Saeima A.Meisteru ģenerālprokurora amatā iecēla pērn 20.novembrī.
Tikšanās laikā plānots pārrunāt ģenerālprokurora darba prioritātes un citas darba aktualitātes.
A.Meisters līdz iecelšanai amatā pildīja virsprokurora pienākumus Rīgas tiesas apgabala prokuratūrā. Kopš 2000.gada viņš darbojies dažādās prokuratūras struktūrvienībās, tostarp bijis virsprokurors Rīgas pilsētas Centra rajona prokuratūrā un Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrā.
Saskaņā ar Prokuratūras likumu ģenerālprokuroru pēc Tieslietu padomes priekšlikuma amatā ieceļ Saeima uz pieciem gadiem.
Komisijas sēde rīt sāksies pulksten 10.00 un notiks komisijas zālē Jēkaba ielā 16, 408.telpā.
Saeimas Preses dienests