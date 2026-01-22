Saeima konceptuāli atbalsta stingrākas prasības uzturēšanās atļauju saņēmējiem sabiedriskās drošības vārdā

Saeima ceturtdien, 22.janvārī, konceptuāli atbalstīja Imigrācijas likuma grozījumus, kas paredz stingrākas prasības ārvalstniekiem – termiņuzturēšanās atļauju saņēmējiem –, kuri atkārtoti pārkāpuši Latvijas likumus.
Deputātu rosinātie grozījumi paredz, ka termiņuzturēšanās atļauju varēs anulēt, ja ārvalstnieks viena gada laikā būs izdarījis trīs administratīvus pārkāpumus sabiedriskās kārtības, pārvaldes vai ceļu satiksmes jomā.
Likumprojekts attieksies uz administratīvajiem pārkāpumiem, kas apdraud sabiedrisko kārtību un drošību, kā arī cieņu pret personu vai Latvijas valsti. Piemēram, tie var būt pārkāpumi par agresīvu uzvedību, maznozīmīgu miesas bojājumu nodarīšanu, par totalitāro režīmu simbolu izmantošanu publiskā vietā, seksuālu uzmākšanos, kā arī ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi.
Šis ir solis imigrācijas kontroles stiprināšanas un sabiedriskās drošības veicināšanas virzienā. Ilgstoša uzturēšanās Latvijā ir privilēģija, kas pienākas tikai tiem, kuri ievēro Latvijas likumus, rīkojas atbildīgi un respektē valstī noteikto kārtību, norāda likumprojekta autori.
Lai izmaiņas stātos spēkā, tās vēl otrajā un trešajā lasījumā jāatbalsta Saeimai.
Saeimas Preses dienests