Saeima lems par izmaiņām saistībā ar tālmācību

Saeima ceturtdien, 22.janvārī, galīgajā lasījumā skatīs grozījumus Izglītības likumā, kas noteic, ka mācībām skolās ir jānotiek pamatā klātienē.
Deputāti rīt otrreiz caurlūkos grozījumus Autoceļu lietošanas nodevas likumā, no 1.marta paredzot vinješu likmju izmaiņas kravu transportam virs 3,5 tonnām, savukārt vieglākam komerctransportam izmaiņas paredzētas no nākamā gada.
Saeima galīgajā lasījumā vēl skatīs likuma izmaiņas, lai noteiktu administratīvo atbildību dronu pilotiem.
Deputāti otrajā lasījumā rīt lems par jaunu Imigrācijas likumu, kā arī Elektronisko sakaru likuma izmaiņām, kas paredz administratīvā sloga mazināšanu elektronisko sakaru tīklu attīstībai.
Saeima konceptuāli skatīs izmaiņas likumā, kas paredz stingrākas prasības likumu pārkāpušiem uzturēšanās atļauju saņēmējiem. Deputāti pirmajā lasījumā skatīs likuma grozījumus, kas paredz izmaiņas patērētāju aizsardzībai kreditēšanas jomā. Tāpat parlaments konceptuāli lems par izmaiņām likumā, kas paredz vienkāršot publisku kapitālsabiedrību dibināšanu.
Rītdienas darbakārtībā ir 10 562 pilsoņu kolektīvais iesniegums “Autoceļu A9 (Liepājas šoseju) pārbūvēt par četru joslu ceļu” turpmākā virzība.
Deputāti arī lems par Latvijas karavīru dalības pagarināšanu starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Inherent Resolve.
Saeimas 22.janvāra sēdes darba kārtībā iekļauts 31 jautājums. Savukārt rītdien pulksten 17.00 paredzēta amatpersonu atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.
Ikviens interesents aicināts sekot līdzi Saeimas sēdēm tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kontos.
Saeimas Preses dienests