Tautsaimniecības komisija virza grozījumus negodīgas tirdzniecības ierobežošanai pārtikas nozarē

Lai veicinātu godīgu sadarbību starp lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātājiem un mazumtirgotājiem, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien, 21.janvārī, lēma virzīt izskatīšanai Saeimā grozījumus Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā. Ar tiem iecerēts ierobežot arī ekonomiski spēcīgāku tirgus dalībnieku iespējas izmantot savu pārākumu.
“Šie grozījumi ir vērsti uz līdzsvarotākām attiecībām pārtikas piegādes ķēdē. Mūsu mērķis ir panākt skaidrus un godīgus noteikumus abām pusēm, īpaši aizsargājot vietējos ražotājus situācijās, kur viņu iespējas ietekmēt sadarbības nosacījumus ir ierobežotas,” uzsver komisijas priekšsēdētājs Kaspars Briškens.
Likumprojekts paredz precizēt aizliegumu vienpusēji mainīt līguma nosacījumus. Tostarp noteiks, ka mazumtirgotājs bez iepriekšēja rakstveida paziņojuma nevarēs izņemt piegādātāja preces no sortimenta. Par šādām izmaiņām piegādātājs būs jāinformē vismaz 30 dienas iepriekš, izņemot gadījumus, kad preces neatbilst līguma noteikumiem.
Tāpat grozījumi paredz ieviest skaidru lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes prognozes definīciju. Tas palīdzēs novērst situācijas, kad piegādātāji spiesti ražot preces bez reāla pasūtījuma seguma. Likumprojekts arī aizliedz vienpusēju sankciju piemērošanu un nosaka gadījumus, kad tās netiek piemērotas, piemēram, ja novirzes no prognozētā piegādes apjoma ir nebūtiskas.
Būtiskas izmaiņas paredzētas arī norēķinu kārtībā. Par regulārām svaigu dārzeņu un ogu piegādēm norēķini būs jāveic 20 dienu laikā, izslēdzot iespēju piegādātājiem piespiedu kārtā piekrist ilgākiem samaksas termiņiem.
Komisija uzsver, ka grozījumi ierobežos negodīgas tirdzniecības prakses izpausmes, vienlaikus saglabājot elastību piegādātāju un mazumtirgotāju sadarbībā. Likumprojekts ir daļa no plašākiem pasākumiem godīgas konkurences un caurspīdīgas cenu veidošanas veicināšanai pārtikas preču mazumtirdzniecībā.
Komisija sēdē uzklausīja arī Ekonomikas ministrijas novērtējumu par 2025.gada maijā noslēgtā memoranda par pārtikas preču tirdzniecību izpildi, Zemkopības ministrijas ziņojumu par rīcībām vietējās izcelsmes pārtikas preču īpatsvara palielināšanā, kā arī nozaru partneru viedokļus par līdzšinējo sadarbību pārtikas cenu samazināšanā.
Lai gan zemo cenu groza pieejamības un tiešsaistes cenu salīdzināšanas rīka izveides jomās vērojams progress, attiecībā uz vietējās izcelsmes preču īpatsvaru vēl veicami būtiski mājasdarbi – tostarp īso piegādes ķēžu atbalstīšanā, ilgtspējīga publiskā iepirkuma attīstībā un pašmāju izcelsmes preču reklāmas jomās, norāda K.Briškens. Konkurences padome tuvākajā laikā pabeigs izpēti par vietējās produkcijas īpatsvaru mazumtirdzniecības ķēžu sortimentā. Tāpat atbildīgajām ministrijām jāstiprina atbalsta pasākumi nozares ražotāju konkurētspējas stiprināšanā, uzsver komisijas priekšsēdētājs.
Lai izmaiņas stātos spēkā, tās trīs lasījumos jāatbalsta Saeimai.
Saeimas Preses dienests