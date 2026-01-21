Valsts aizsardzības mācība – turpmāk vidusskolēniem obligāta arī tālmācībā un neklātienē

(21.01.2026.)

Lai visiem jauniešiem nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas apgūt valsts aizsardzības mācību, no nākamā mācību gada to plānots ieviest arī tālmācības un neklātienes vidējās izglītības programmās. To paredz deputātu rosinātie grozījumi, ko Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija trešdien, 21.janvārī, atbalstīja pirmajā lasījumā.

Valsts aizsardzības mācību īsteno Jaunsardzes centrs. Tā vidusskolās ir obligāta no 2024./2025.mācību gada klātienē, lai nodrošinātu jauniešiem pamatprasmes rīcībai krīzes situācijās un veicinātu pilsonisko apziņu.

Plānotās izmaiņas nodrošinās vienlīdzīgu piekļuvi valsts aizsardzības mācībai visiem jauniešiem neatkarīgi no izglītības ieguves formas. Vidusskolas posmā aizsardzības mācība ir īpaši nozīmīga, jo tā sniedz zināšanas par valsts drošības sistēmu, attīsta rīcībspēju krīzes situācijās un stiprina jauniešu psiholoģisko noturību, akcentē grozījumu autori.

Grozījumi paplašinās mācību pieejamību vairākiem tūkstošiem skolēnu, kuri mācās tālmācībā vai neklātienē. 2025.gada 1.septembrī mācības 10.klasē tālmācībā uzsāka 2302 skolēnu, bet 11.klasē mācījās 2849 skolēni. Savukārt neklātienes izglītības programmās šī mācību gada sākumā 10.klasē mācījās 262 izglītojamie, bet 11.klasē – 265.

Komisija lūgs grozījumus Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumā atzīt par steidzamiem, paredzot to izskatīšanu Saeimā divos lasījumos.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 21.janvārī
08:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas un Juridiskās komisijas kopsēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas un Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas kopsēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājas Leilas Rasimas un komisijas deputātu tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas Bundestāga Cilvēktiesību un humānās palīdzības komitejas priekšsēdētāju Mechthild Heil un komitejas deputātiem
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
11:05  Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Edmunda Cepurīša un Saeimas frakcijas PROGRESĪVIE deputātes Janas Simanovskas tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas Bundestāga Cilvēktiesību un humānās palīdzības komitejas priekšsēdētāju Mechthild Heil un komitejas deputātiem
12:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas, Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde
12:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Ilgtspējīgas attīstības komisijas kopsēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde
15:30  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Dienvidkorejas parlamentu tikšanās ar Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Korejas Republikā V.E. Jāni Bērziņu