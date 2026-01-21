Gatis Liepiņš par Konkurences padomes secinājumiem: mēs neļausim lielveikaliem šantažēt Latvijas piegādātājus

Iepazīstoties ar Konkurences padomes secinājumiem par lielveikalu atšķirīgo attieksmi pret Latvijas piegādātajiem, Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētājs Gatis Liepiņš uzsver, ka parlamenta komisijas ir gatavas rīkoties, ja turpināsies negodīga prakse pret vietējiem piegādātājiem.
Konkurences padome atklājusi sistemātiskus pārkāpumus pārtikas mazumtirdzniecības sektorā, tostarp vienpusēju cenu uzspiešanu, draudus piegādātājiem, produktu izslēgšanu no sortimenta, kā arī maksājumu kavējumus, pārkāpjot likumā noteiktos termiņus.
“Signāls ir skaidrs – mēs neļausim šantažēt un draudēt Latvijas uzņēmējiem un piegādātājiem. Šāda rīcība nav pieņemama,” norāda Gatis Liepiņš.
Vienlaikus komisijas deputāti norāda, ka līdzšinējie brīvprātīgie risinājumi ir devuši rezultātus. Ekonomikas ministrijas rosinātais memorands un zemo cenu grozs ir veicinājuši cenu samazinājumu – atsevišķām precēm cenas sarukušas vidēji par vairāk nekā 30 procentiem, turklāt vairāk nekā puse produktu šajā grozā ir vietējās izcelsmes.
Ja situācija mazumtirdzniecības nozarē neuzlabosies, apsvērsim stingrākus pasākumus, tostarp sodu piemērošanu no mazumtirgotāju apgrozījuma, ierobežojumus dominējošu tirdzniecības ķēžu paplašināšanai vai pat lielveikalu slēgšanu svētdienās, lai atbalstītu vietējos ražotājus, akcentē G.Liepiņš.
Konkurences padomes secinājumi izgaismo būtiskas problēmas Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības sektorā, kas negatīvi ietekmē gan vietējos ražotājus, gan patērētājus. Sistemātiska negodīga tirdzniecības prakse kavē vietējo uzņēmumu attīstību un mazina konkurenci tirgū, uzsver komisijas priekšsēdētājs.
Saeimas Preses dienests