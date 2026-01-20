Juridiskā komisija uzdod Tieslietu ministrijai sagatavot grozījumus efektīvākai karteļu apkarošanai

(20.01.2026.)
Galerija

Otrdien, 20.janvārī, Saeimas Juridiskā komisija, reaģējot uz pagājušā gada decembra Augstākās tiesas Senāta lēmumu, ar kuru pateikts, ka Operatīvās darbības likuma kārtībā noklausītas sarunas nav izmantojamas kā pierādījums administratīvajā procesā būvniecības uzņēmumu karteļa lietā, uzdeva Tieslietu ministrijai trīs nedēļu laikā sagatavot priekšlikumus likuma grozījumiem efektīvākai karteļu apkarošanai.

Pagājušā gada decembra beigās Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments atzina, ka Konkurences padome (KP) un Administratīvā apgabaltiesa, lai pierādītu pieteicēju izdarīto konkurences tiesību pārkāpumu, neatļauti izmantojušas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) veiktajā operatīvās darbības pasākumā iegūto informāciju, proti, slepeni noklausītu sarunu ierakstus un to atšifrējumus. Proti, Senāts atzina, ka būvniecības uzņēmumu karteļa lietā pierādījumi, kurus KNAB ieguvis citas lietas izmeklēšanas laikā, nav izmantojami KP administratīvajā procesā, jo Operatīvās darbības likums šādu iespēju neparedz.

Reaģējot uz tiesas lēmumu, Saeimas Juridiskā komisija 20.janvārī vērtēja šo situāciju un diskutēja par to, vai ir nepieciešami normatīvo aktu grozījumi efektīvākai cīņai ar karteļiem.

Komisijas sēdē ar savu situācijas vērtējumu dalījās Tieslietu, Iekšlietu un Ekonomikas ministriju pārstāvji. Tāpat sēdē tika uzklausīti Ģenerālprokuratūras, KNAB un KP viedokļi. Sēdes noslēgumā komisija uzdeva Tieslietu ministrijai apkopot visu institūciju viedokļus un sagatavot precīzus priekšlikumus.

Komisija šo jautājumu turpinās skatīt pēc 10.februāra, kad no Tieslietu ministrijas saņems informāciju.

 

Saeimas Preses dienests 

Otrdien, 20.janvārī
10:00  Atceres ugunskura iedegšana Doma laukumā
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
11:00  Ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa un kritušo piemiņas vietām Bastejkalnā
12:05  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
13:45  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces tikšanās ar Apvienoto Arābu Emirātu ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Noora Mohammed Abdulhamid Juma
14:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildinstitūciju darbā, kas izraisa trešo valstu pilsoņu masveida ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā sēde
14:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē sēde
14:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Moldovas parlamentu vadītājas Janas Simanovskas tikšanās ar Moldovas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Mihaela Mocanu
14:30  Individuāla ziedu nolikšana Rīgas II Meža kapos, pieminot barikāžu aizstāvjus
16:00  Svinīgs pasākums, pieminot 1991. gada barikāžu 35. gadadienu un dalīšanās atmiņās par barikāžu laiku pie ugunskura
17:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar barikāžu laika žurnālistiem un grāmatas “Posteņos. Barikādes atceras žurnālisti” atvēršanas pasākums