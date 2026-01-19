Publisko izdevumu komisijas deputāti spriedīs par lielveikalu negodīgu komercpraksi pret Latvijas pārtikas piegādātājiem

Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputāti otrdien, 20.janvārī, iepazīsies ar Konkurences padomes secinājumiem par to, ka lielveikaliem Latvijā ir atšķirīga attieksme pret vietējiem un ārvalstu preču piegādātājiem. Konkurences padome tirgus uzraudzībā konstatējusi, ka lielākā daļa audzētāju Latvijā ir mazās saimniecības.
“Konkurences padomes secinājumi par lielveikalu tīkliem apstiprina daudzu ekspertu jau gadiem paustās aizdomas par iespējamu pārtikas mākslīgu sadārdzinājumu vai diskriminējošu komercpraksi. Lielveikalu tīklu ekonomiskās varas izmantošana pret Latvijas uzņēmējiem un mazajiem zemniekiem, nosakot lielākus līgumsodus nekā ārvalstu piegādātājiem, grauj mūsu uzņēmējdarbības vidi un pārtikas ražošanas nozari,” uzsver komisijas priekšsēdētājs Gatis Liepiņš.
Tam ir arī ietekme uz publiskajiem izdevumiem, jo pastāv valsts atbalsta rīki vietējiem ražotājiem un zemniekiem, akcentē G.Liepiņš. Viņš arī uzsver, ka lielveikalu tīklu negodprātīgajai komercpraksei ir negatīva ietekme uz cenām valsts pārtikas iepirkumos un kopumā arī iedzīvotāji, tostarp pensiju un pabalstu saņēmēji, izvēloties Latvijas pārtikas produktus, ir spiesti nepamatoti pārmaksāt.
Komisijas sēdē Konkurences padome ziņos par aktualitātēm pārtikas mazumtirdzniecības uzraudzībā. No atbildīgajām ministrijām sagaidīsim piedāvājumu, kā nodrošināt godīgu uzņēmējdarbības vidi, stiprināt mūsu ražotāju un mazo zemnieku pozīcijas un panākt, lai Latvijas produktiem lielveikalos būtu zemākas cenas, norāda G.Liepiņš.
Komisijas sēdē aicināti piedalīties Konkurences padomes, Ekonomikas un Zemkopības ministriju pārstāvji.
Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde rīt sāksies pulksten 12.00 un notiks Jēkaba ielā 6/8, 306.telpā, kā arī videokonferences formātā.
Saeimas Preses dienests