20.janvārī Saeimā notiks grāmatas “Posteņos. Barikādes atceras žurnālisti” atvēršanas pasākums

Otrdien, 20.janvārī – 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienā norisināsies grāmatas “Posteņos. Barikādes atceras žurnālisti” atvēršanas pasākums. Pasākumā ar barikāžu laika žurnālistiem tiksies Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.
Otrdien, 20.janvārī, godinot barikāžu aizstāvju piemiņu, Rīgā notiks atceres pasākumi, kuros piedalīsies Saeimas Prezidija locekļi un deputāti. Pulksten 9.00 Rīgas Domā norisināsies ekumēnisks svētbrīdis, pēc kura pulksten 10.00 iedegs atceres ugunskuru Doma laukumā. Pulksten 11.00 amatpersonas noliks ziedus pie Brīvības pieminekļa un kritušo piemiņas vietās Bastejkalnā, savukārt pulksten 14.30 ziedu nolikšana notiks II Meža kapos.
Pēcpusdienā, pulksten 16.00, pie Saeimas nama tiks iedegts atmiņu ugunskurs, pie kura pulcēsies žurnālisti, kuri barikāžu laikā atspoguļoja tautas nevardarbīgo pretošanos, informējot par vēsturiskajiem janvāra notikumiem cilvēkus visā pasaulē. Klātesošos uzrunās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, pie barikāžu pieminekļa tiks noliktas svecītes, un noslēgumā muzikālu priekšnesumu sniegs Ieva Akuratere.
Pulksten 17.00 Saeimas namā norisināsies grāmatas “Posteņos. Barikādes atceras žurnālisti” atvēršanas pasākums. Grāmatā apkopoti vairāk nekā 50 žurnālistu un laikabiedru atmiņu stāsti par darbu barikāžu laikā, kā arī tā laika liecības – fotoattēli, TV sižetu scenāriji, vēstules u.c.
Grāmata izdota pēc Saeimas pasūtījuma Ērika Hānberga, Daiņa Īvāna un Aleksandra Mirlina redaktoru kolēģijā. Krājumu izdod Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, un drīzumā tā būs pieejama arī Latvijas grāmatnīcās.
