Saeimas priekšsēdētāja Kijivā pasniedz atzinības rakstus Ukrainas parlamenta deputātiem un darbiniekiem

Novērtējot ieguldījumu Latvijas un Ukrainas divpusējo attiecību stiprināšanā, Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa ceturtdien, 15.janvārī, Kijivā pasniedza Saeimas Prezidija atzinības rakstus desmit Ukrainas parlamenta – Augstākās Radas – deputātiem un darbiniekiem.
Atzinības raksts par līderību un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas un Ukrainas divpusējo attiecību stiprināšanā, īpaši parlamentārās sadarbības jomā, svinīgi pasniegts Ukrainas Augstākās Radas priekšsēdētājam Ruslanam Stefančukam.
“Kara apstākļos viņš spējis uzturēt Ukrainas parlamenta darbu augstā līmenī, līdztekus attīstot arī Latvijas un Ukrainas parlamentāro sadarbību. Stefančuka kungs vairākas reizes viesojies Latvijā un regulāri uzņēmis vizītēs Latvijas parlamenta priekšsēdētājus un deputātus. No daudzām Stefančuka tikšanās reizēm ar Latvijas amatpersonām atmiņā paliekošs ir viņa citāts ”jūs varbūt neesat liela valsts, bet jūs esat varena nācija”, tādā veidā publiski pasakoties par Latvijas lielo atbalstu Ukrainas cīņā pret agresoru,” akcentēja D.Mieriņa.
Saeimas Prezidija atzinības rakstus par pašaizliedzīgu un nozīmīgu ieguldījumu saņēma arī Augstākās Radas priekšsēdētāja vietnieki Oleksandrs Korņijenko un Oļena Kondratjuka.
O.Korņineko atbildības lokā ir iekšējo reformu un Eiropas Savienības (ES) integrācijas process parlamenta ietvaros, un ciešā sadarbībā ir norisinājušās jau divas Saeimas organizētās Augstākās Radas darbinieku apmācības ES integrācijas jautājumos. Ukrainas puse ļoti augstu novērtē Latvijas labāko praksi ES integrācijas procesā, un tas ir ļoti noderīgs Ukrainas tālākajam ceļam iestāšanās procesā ES.
Savukārt O.Kondratjuka visu šo laiku ir uzturējusi ļoti labas un draudzīgas attiecības ar Latviju un mūsu deputātiem, vienmēr rodot iespēju tikties ar Latvijas delegāciju vizītēs Ukrainā. O.Kondratjukas divpusējo attiecību stiprināšanas fokusā ir drošības un aizsardzības joma, Ukrainas integrācija ES, kā arī karā cietušo, īpaši karavīru un bērnu, rehabilitācija.
Atzinības raksti pasniegti arī Augstākās Radas Ārlietu un starpparlamentu attiecību komisijas vadītājam Oleksandram Merežko, kā arī Ukrainas deputātu delegācijas NATO Parlamentārajā asamblejā vadītājam Jegoram Čerņijevam.
Saeimas Prezidija atzinības rakstus saņēma arī Augstākās Radas deputātu grupas sadraudzībai ar Latvijas Saeimu vadītājs Tarass Tarasenko, deputātu grupas līdzpriekšsēdētāja Solomija Bobrovska un deputātu grupas dalībnieks Maksims Dirdins.
Saeimas priekšsēdētāja atzinības rakstus pasniedza arī Augstākās Radas ģenerālsekretāram Vjačeslavam Stučnijam un diplomātam, ģenerālsekretāra vietniekam Markijanam Lubkivskim.
Saeimas priekšsēdētājas vadītā delegācija ieradusies Ukrainā, apliecinot nelokāmu atbalstu kara plosītajai valstij. Saeimas priekšsēdētājas vadītajā delegācijā Kijivā atrodas arī Saeimas priekšsēdētājas biedre Antoņina Ņenaševa, Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis, deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Ukrainas parlamentu vadītājs Jānis Skrastiņš, kā arī grupas locekle Linda Liepiņa.
Saeimas delegācija Ukrainā tiekas ar valsts augstākajām amatpersonām, lai apliecinātu savu atbalstu un solidaritāti.
Vizīte Ukrainā janvārī, gada tumšākajā un aukstākajā laikā, kļuvusi par tradīciju, apliecinot konsekventu atbalstu kara plosītajai valstij. Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā sākās 2022.gada 24.februārī, un ik gadu janvārī Saeimas delegācija ir apmeklējusi Ukrainu.
Latvija stingri atbalsta Ukrainu un iestājas par plašu starptautisku atbalstu Ukrainai cīņā pret agresoru. Jau kopš pirmās kara diena Latvija sniedz Ukrainai visaptverošu palīdzību. Arī Saeima ik gadu Ziemassvētku labdarības akcijā sarūpētos līdzekļus kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma novirza atbalstam bērniem Ukrainā.
