Saeimas priekšsēdētājas vadītā delegācija ieradusies Kijivā

Apliecinot nelokāmu atbalstu kara plosītajai valstij, vizītē Ukrainā ieradusies Saeimas delegācija. “Mums nav morālu tiesību atstāt Ukrainu novārtā. Tieši gada aukstākajos mēnešos Ukrainas tauta turpina piedzīvot smagus agresora uzbrukumus. Tūkstošiem cilvēku atstāti bez elektrības, ūdens un siltuma. Nav pieļaujams, ka Eiropā ziņas par Ukrainu tiek atstātas otrajā plānā. Katra starptautisko līderu vizīte Ukrainā ir apliecinājums ukraiņiem, ka viņi nepaliks vieni un tiks darīts viss, lai panāktu taisnīgu mieru,” akcentē Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.
Saeimas priekšsēdētājas vadītajā delegācijā Kijivā ieradusies arī Saeimas priekšsēdētājas biedre Antoņina Ņenaševa, Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis, Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Ukrainas parlamentu vadītājs Jānis Skrastiņš, kā arī grupas locekle Linda Liepiņa.
Saeimas delegācija Ukrainā tiksies ar valsts augstākajām amatpersonām, lai apliecinātu savu atbalstu un solidaritāti.
Vizīte Ukrainā janvārī, gada tumšākajā un aukstākajā laikā, kļuvusi par tradīciju, apliecinot konsekventu atbalstu kara plosītajai valstij. Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā sākās 2022.gada 24.februārī, un ik gadu janvārī Saeimas delegācija ir apmeklējusi Ukrainu.
Latvija stingri atbalsta Ukrainu un iestājas par plašu starptautisku atbalstu Ukrainai cīņā pret agresoru. Jau kopš pirmās kara diena Latvija sniedz Ukrainai visaptverošu palīdzību. Arī Saeima ik gadu Ziemassvētku labdarības akcijā sarūpētos līdzekļus kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma novirza atbalstam bērniem Ukrainā.
