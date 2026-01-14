Saeima sanāks uz pirmo sēdi ziemas sesijā

(14.01.2026.)

Saeima ceturtdien, 15.janvārī, ziemas sesijas pirmajā sēdē konceptuāli lems par grozījumiem Zemessardzes likumā, lai atbalstītu cilvēkus, kuri ar savām prasmēm un zināšanām vēlas palīdzēt Zemessardzei, un citām izmaiņām. 

Saeimas deputāti otrajā lasījumā lems par grozījumiem likumā, lai Alūksnes novadu iekļautu Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā, kā arī skatīs Kuldīgas vecpilsētas saglabāšanas un aizsardzības likumu. Lai samazinātu izmaksas par centralizēto siltumapgādi, deputāti otrajā lasījumā lems par Enerģētikas likuma grozījumiem, kas paredz neatkarīgajiem siltumenerģijas ražotājiem Rīgā noteikt cenu griestus.

Rītdienas sēdes darba kārtībā iekļauts arī lēmuma projekts par neuzticības izteikšanu Ministru prezidentei Evikai Siliņai.

Parlamentārieši lems arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu komisijām, tostarp izmaiņas Augstskolu likumā saistībā ar augstskolu un koledžu akreditāciju, kā arī jaunu likumu par sabiedrības interesēs iesaistīto personu aizsardzību.

Saeimas 15.janvāra sēdes darba kārtībā iekļauti 28 jautājumi.

Savukārt Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija rīt lūgs Saeimu iekļaut darba kārtībā lēmuma projektu par Lienes Gāteres 14. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu.

Ikviens interesents aicināts sekot līdzi Saeimas sēdēm tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kontos.

 

Trešdien, 14.janvārī
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde