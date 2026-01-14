Saeimas Eiropas lietu komisija: vēlēšanu drošība – demokrātijas aizsardzības prioritāte

“Demokrātijas aizsardzība šodien nozīmē spēju laikus atpazīt draudus, stiprināt sabiedrības noturību un nodrošināt godīgus vēlēšanu procesus. Eiropas demokrātijas vairogs ir būtisks instruments, lai šos izaicinājumus risinātu koordinēti un efektīvi visas Eiropas mērogā,” uzsvēra Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis, trešdien, 14.janvārī, komisijā spriežot par jauno Eiropas Savienības (ES) iniciatīvu.
Eiropas demokrātijas vairogs ir iniciatīva, kuras mērķis stiprināt spēcīgas un noturīgas demokrātiskās valstis, aizsargājot informācijas telpas integritāti, tostarp pret dezinformāciju, ārvalstu iejaukšanos un kiberapdraudējumiem. Tāpat tā paredz stiprināt demokrātiskās institūcijas un vēlēšanu procesus, veicināt sabiedrības noturību un pilsonisko līdzdalību, kā arī atbalstīt neatkarīgus medijus. Eiropas demokrātijas vairogs papildinās jau esošos ES instrumentus, tostarp Digitālo pakalpojumu aktu un Mākslīgā intelekta aktu, un paredz ciešāku sadarbību starp dalībvalstīm, valsts iestādēm, pilsonisko sabiedrību un medijiem.
Komisijas sēdes dalībnieki uzsvēra, ka demokrātijas stiprināšana un tiesiskuma aizsardzība ir īpaši aktuāla laikā, kad autoritāru režīmu spiediens un dezinformācijas kampaņas arvien biežāk grauj sabiedrības uzticēšanos demokrātiskām institūcijām. Deputāti vērsa uzmanību uz citu valstu pieredzi, tostarp Moldovā un Rumānijā, kur pirms vēlēšanām konstatēti ārvalstu iejaukšanās un sabotāžas mēģinājumi, uzsverot nepieciešamību savlaicīgi stiprināt arī Latvijas vēlēšanu noturības sistēmu. Īpaši būtiska ir ātra reaģēšana uz apdraudējumiem, tostarp dziļviltojumiem un digitālajām manipulācijām.
Kultūras ministrijas pārstāvji norādīja, ka informatīvā telpa ir caurviju elements visās nozarēs, tādēļ tai ir izšķiroša nozīme efektīva demokrātijas aizsardzības vairoga izveidē. Savukārt Ārlietu ministrija pauda, ka Krievijas mēģinājumi iejaukties demokrātiskajos procesos pieaug, un uzsvēra nepieciešamību savlaicīgi un mērķtiecīgi izmantot visus pieejamos ES instrumentus šo risku mazināšanai.
Komisijas sēdes dalībnieki bija vienisprātis, ka sabiedrības noturība – iedzīvotāju un institūciju spēja kritiski izvērtēt informāciju, saglabāt uzticēšanos demokrātijai un rīkoties kopīgi krīžu apstākļos – ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem demokrātijas aizsardzībai mūsdienu apstākļos.
Nacionālo pozīciju par Eiropas demokrātijas vairogu jau drīzumā plānots skatīt Eiropas lietu komisijā, informēja E.Cepurītis, aicinot pilsonisko sabiedrību aktīvi iesaistīties pozīcijas sagatavošanā un sniegt savus priekšlikumus.
