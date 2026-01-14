Budžeta komisija rosina iesaldēt autoceļu lietošanas nodevu celšanu 3–3,5 tonnu transportlīdzekļiem; meklēs risinājumus vietējo uzņēmumu atbalstam

Trešdien, 14.janvārī, otrreizēji skatot likumprojektu par grozījumiem Autoceļu lietošanas nodevas likumā, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lēma līdz nākamajam gadam iesaldēt autoceļu lietošanas nodevu vieglajam komerctransportam no 3 līdz 3,5 tonnām. Tāpat komisijas atbalstītais likumprojekts paredz vinješu iegādes perioda saīsināšanu lauksaimniekiem un atvieglojumus daudzbērnu ģimenēm un reemigrantiem.
“Nodevu izmaiņām jābūt samērīgām un tās nedrīkst nesamērīgi palielināt slogu vietējiem uzņēmumiem, tāpēc komisija virza risinājumus, kas šo ietekmi pēc iespējas vairāk mazinās,” norāda komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša.
Lai gan kopumā komisija atbalstīja nodevu izmaiņas un autoceļu tīkla, par kuriem būtu jāmaksā nodeva, paplašināšanu, sēdē panāktie nosacījumi par atvieglojumiem un daļēju nodevu palielināšanas iesaldēšanu likumprojektu padarīs samērīgāku un mazinās plānoto izmaiņu negatīvo ietekmi uz lauksaimniekiem un mazajiem uzņēmumiem. Savukārt ilgtermiņa risinājumi lauksaimnieku un citu vietējo uzņēmumu atbalstam tiks meklēti komisijas izveidotā darba grupā, informēja A.Čakša.
Komisijas atbalstītais likumprojekts no šā gada 1.marta paredz transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3,5 tonnām noteikt autoceļu lietošanas maksu atkarībā no motora izmešu klases. Proti, bezemisiju transportam vinjete būs bez maksas, savukārt pārējās motora izmešu klasēs nodeva tiks paaugstināta. Lai nodevu paaugstināšana mazāk ietekmētu mazos uzņēmumus, transportlīdzekļiem līdz 3,5 tonnām nodevas paaugstināšana atlikta līdz 2027.gada 1.janvārim.
Tāpat komisija pagarināja periodu, kurā lauksaimnieki ir atbrīvoti no vinješu iegādes. Proti, pašreizējais regulējums paredz, ka lauksaimnieki ir atbrīvoti no vinješu iegādes no 10.jūlija līdz 30.septembrim, taču komisija lēma atbrīvojuma periodu pagarināt uz laiku no 1.marta līdz 30.novembrim. Komisija arī atbalstīja priekšlikumu ieviest 50% atlaidi daudzbērnu ģimenēm par vienu kravas transportlīdzekli ar pilnu masu no 3 līdz 3,5 tonnām, ja nodeva tiek iegādāta uz 30 dienām vai uz gadu.
Komisijas sēdē deputāti uzklausīja Satiksmes un Ekonomikas ministriju ziņojumus par plānoto izmaiņu ietekmi uz tautsaimniecību. Ministriju ieskatā kopējā ietekme ir vērtējama kā zema, tomēr atsevišķiem uzņēmumiem nodevu palielināšanas slogs var būt būtisks, īpaši mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem. Komisija arī uzklausīja nozaru pārstāvjus, kā arī izskatīja visus likumprojektam iesniegtos priekšlikumus.
Sēdē piedalījās pārstāvji no dažādu nozaru nevalstiskajām organizācijām, tostarp biedrības “Zemnieku saeima”, Autopārvadātāju asociācijas “Latvijas Auto”, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas.
Izmaiņas Autoceļu lietošanas nodevas likumā Saeimā pieņemtas šī gada 3.decembrī līdz ar 2026.gada valsts budžeta likumu pakotni. Tās paredzēja no šā gada 1.janvāra palielināt lielāko daļu autoceļu lietošanas nodevu (vinješu) kravas transportlīdzekļiem virs trim tonnām, kā arī paplašināt autoceļu tīklu, par kuriem būtu jāmaksā nodeva. Likuma normas Saeimu pārskatīt otrreiz aicinājis Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā otrreizējā caurlūkošanā vēl jāskata Saeimas sēdē, un Budžeta komisija lūgs tos iekļaut 22.janvāra, sēdē. Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā 2026.gada 1.martā.
