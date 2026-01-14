Mandātu komisija: deputāta mandātu plānots apstiprināt Lienei Gāterei

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija trešdien, 14.janvārī, nolēma virzīt izskatīšanai Saeimā lēmuma projektu par 14.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu Lienei Gāterei.
Izmaiņas Saeimas sastāvā nepieciešamas, jo mūžībā devies deputāts Edgars Zelderis.
14.Saeimā J.Gātere ievēlēta no partijas “Progresīvie” saraksta Kurzemes vēlēšanu apgabalā. L.Gātere kopš 2025.gada marta ir Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre, iepriekš pildījusi aizsardzības ministra biroja vadītājas pienākumus. Vairāk nekā desmit gadus L.Gātere ir darbojusies nevalstiskajā sektorā, bijusi biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore, KNAB Sabiedriski konsultatīvās padomes vadītāja, kā arī konsultante starptautiskās organizācijās.
Komisija lēmuma projektu lūgs iekļaut rītdienas, 15.janvāra, Saeimas sēdes darba kārtībā, informē Mandātu komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns.
Saeimas Preses dienests