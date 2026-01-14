Mandātu komisija: deputāta mandātu plānots apstiprināt Lienei Gāterei

(14.01.2026.)

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija trešdien, 14.janvārī, nolēma virzīt izskatīšanai Saeimā lēmuma projektu par 14.Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu Lienei Gāterei.

Izmaiņas Saeimas sastāvā nepieciešamas, jo mūžībā devies deputāts Edgars Zelderis.

14.Saeimā J.Gātere ievēlēta no partijas “Progresīvie” saraksta Kurzemes vēlēšanu apgabalā. L.Gātere kopš 2025.gada marta ir Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre, iepriekš pildījusi aizsardzības ministra biroja vadītājas pienākumus. Vairāk nekā desmit gadus L.Gātere ir darbojusies nevalstiskajā sektorā, bijusi biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore, KNAB Sabiedriski konsultatīvās padomes vadītāja, kā arī konsultante starptautiskās organizācijās.

Komisija lēmuma projektu lūgs iekļaut rītdienas, 15.janvāra, Saeimas sēdes darba kārtībā, informē Mandātu komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 14.janvārī
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde