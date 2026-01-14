Šogad aprit 35 gadi kopš 1991.gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji nevardarbīgā ceļā militāru draudu apstākļos aizstāvēja atjaunoto valsti.
Godinot šos Latvijas vēsturē nozīmīgos notikumus, piektdien, 16.janvārī, Saeimā norisināsies barikāžu 35.gadadienai veltīta konference “1991.gada janvāra barikādes kā tautas pretestības totalitārajam režīmam izpausme un mācības mūsdienām”. Tajā vēsturnieki, tiesību un drošības eksperti akcentēs barikāžu pieredzi kā unikālu nevardarbīgas tautas pretestības piemēru, kas kalpojis par pamatu mūsdienu Latvijas valstiskuma un aizsardzības spēju stiprināšanai.
Konferenci atklās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un Ministru prezidente Evika Siliņa. Klātesošos uzrunās arī Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica un 4.maija deklarācijas kluba prezidente Velta Čebotarenoka. Konferences atklāšanu moderēs 1991.gada barikāžu dalībnieku kluba prezidents Renārs Zaļais.
Konferences pirmajā daļā analizēs barikāžu nacionālo un starptautisko nozīmi, to organizāciju, tautas gara pacēlumu un ieguldījumu Latvijas drošības pamatu veidošanā. Tajā ziņos Valsts prezidents (2019–2023) Egils Levits, Augstākās padomes Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšsēdētājs barikāžu laikā Tālavs Jundzis un Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs (1990–1992) Romualds Ražuks. Diskusijā piedalīsies arī filozofe, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Maija Kūle un Augstākās padomes Aizsardzības štāba dalībnieks 1991.gada janvārī Ģirts Valdis Kristovskis. Diskusiju vadīs žurnālists, 1991.gada barikāžu dalībnieks Eduards Liniņš.
Savukārt konferences otrajā daļā uzmanība tiks pievērsta nevardarbīgās pretošanās tiesiskajiem, vēsturiskajiem un militārajiem aspektiem, sabiedrības lomai un gatavībai nemilitārai pretestībai kara vai pagaidu okupācijas apstākļos. Diskusijā piedalīsies Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele, vēsturnieks un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks Guntis Zemītis, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas vadošā pētniece Ieva Bērziņa un drošības eksperts, Rīgas Stradiņa universitātes pētnieks Vitālijs Rakstiņš. Diskusiju vadīs vēsturnieks, Vidzemes Augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš. Noslēgumā 1991.gada barikāžu dalībnieku kluba prezidents Renārs Zaļais apkopos konferences rezultātus.
Konference piektdien, 16.janvārī, sāksies pulksten 10.00 Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8, Rīgā. Ikviens interesents aicināts sekot līdzi konferencei tiešsaistē tīmekļa vietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kanālos.
Plašāka informācija par barikāžu 35.gadadienai veltītām norisēm pieejama 1991.gada barikāžu muzeja tīmekļvietnē www.barikades.lv un muzeja sociālo tīklu kontos.
Mediju ievērībai:
Mediju pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas darbam Saeimā, lūdzam savlaicīgi pieteikties, rakstot e-pastu prese@saeima.lv vai zvanot 67087244.
Saeimas Preses dienests