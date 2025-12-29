In memoriam Edgars Zelderis

Dziļās skumjās paziņojam, ka pēc ilgstošas slimības mūžībā pāragri devies Latvijas Republikas 14.Saeimas deputāts Edgars Zelderis.
Edgars Zelderis kopš 2022.gada 1.novembra bija Saeimas deputāts, un šajā laikā strādāja Juridiskajā komisijā, Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā, kā arī vairākās apakškomisijās un deputātu grupās.
Spēcīga taisnīguma izjūta. Mīlestība pret dzīvi. Nepadošanās savā cīņā līdz pat pēdējam. Tā Edgaru Zelderi raksturo līdzcilvēki.
Līdzgaitnieku atmiņās Edgars Zelderis paliks kā sirsnīgs, spēcīgs, principiāls un aizrautīgs līderis, kurš kā advokāts savās profesionālajās gaitās palīdzējis daudziem cilvēkiem, bet brīvajā laikā aizrāvies ar ceļošanu. Edgaru Zelderi ar siltiem vārdiem piemin arī daudzi talsenieki, viņam agrāk esot Talsu novada domes priekšsēdētājam.
Atvadīšanās notiks 2026.gada 3.janvārī Talsos, Meža kapličā, plkst. 14.00.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Edgara Zeldera tuviniekiem!