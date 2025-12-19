Zanda Kalniņa-Lukaševica: ASV prezidenta parakstītais Nacionālais aizsardzības likums ir izšķiroši svarīgs signāls Baltijas drošībai

ASV prezidenta Donalda Trampa parakstītais, ASV Senāta apstiprinātais 2026.gada Nacionālais aizsardzības likums, kas paredz arī Latvijai un visam Baltijas reģionam īpaši nozīmīgo Baltijas Drošības iniciatīvu, ir spēcīgs un taustāms apliecinājums ASV atbalstam Baltijas valstu drošībai. To Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica piektdien, 19.decembrī, uzsvēra tikšanās laikā ar Lietuvas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Audroni Markevičieni (Audronė Markevičienė), pārrunājot reģionālās drošības jautājumus un transatlantiskās sadarbības nozīmi.
“ASV lēmums ir spēcīgs signāls, ka Latvijas un Baltijas valstu drošība ir ASV prioritāte. Šis lēmums būtiski stiprina mūsu drošību un atturēšanas spējas visā reģionā,” uzsver Z.Kalniņa-Lukaševica.
Saeimas priekšsēdētājas biedre norādīja, ka šāds ASV solis nav bijis pašsaprotams un ir panākts mērķtiecīga un koordinēta darba rezultātā. Viņa uzsvēra, ka kopš 2021.gada Baltijas valstis ir saņēmušas vairāk nekā vienu miljardu ASV dolāru atbalstu, kas ļāvis nozīmīgi stiprināt gan valstu, gan reģiona kopumā aizsardzības spējas. Rekomendētais atbalsta apmērs Baltijas valstīm 2026.gadā ir 175 miljoni ASV dolāri.
Runājot par turpmāko sadarbību, Z.Kalniņa-Lukaševica uzsvēra nepieciešamību vēl ciešāk koordinēt Latvijas un Lietuvas parlamentu darbu transatlantiskajā dimensijā. “Mums ir svarīgi sadarboties vēl aktīvāk – īpaši Latvijas un Lietuvas parlamentiem –, kopīgi rosinot un organizējot ASV Kongresa pārstāvju vizītes uz Baltijas valstīm 2026.gadā. Tieša klātbūtne reģionā stiprina izpratni par mūsu drošības izaicinājumiem un ASV ieguldījuma nozīmi,” norādīja vicespīkere.
Pārrunājot drošības situāciju Eiropā, sarunas gaitā tika akcentēts arī atbalsts Ukrainai. “Šis ir cerību brīdis – cerībai, ka Ukraina ar Eiropas un ASV atbalstu spēs nosargāt savu neatkarību un brīvību. ASV apstiprinātais Nacionālais aizsardzības likums paredz arī būtiskus līdzekļus Ukrainas aizstāvībai, un tas ir īpaši nozīmīgi visas Eiropas drošībai,” uzsvēra Z.Kalniņa-Lukaševica.
Tikšanās laikā Saeimas priekšsēdētājas biedre kopumā pauda augstu novērtējumu Latvijas un Lietuvas aktīvajam politiskajam dialogam un spēcīgai abu valstu sadarbībai, kas balstīta kopīgās vērtībās un stratēģiskā sadarbībā gan divpusējā līmenī, gan Eiropas Savienības, NATO un NB8 valstu sadarbības ietvaros.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720331032894
