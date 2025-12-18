Saeimas Ziemassvētku labdarības akcijā saziedoti 23 tūkstoši eiro Ukrainas bērnu atbalstam

Parlamenta rīkotajā Ziemassvētku labdarības akcijā ar mērķi sniegt atbalstu bērniem Ukrainā saziedoti jau kopumā 23 tūkstoši eiro. Tostarp ceturtdien, 18.decembrī, notikušajā labdarības izsolē pie Saeimas nama ziedojumos savākti 4520 eiro.
Parlaments ik decembri vienojas Ziemassvētku labdarības akcijā, sarūpējot svētku dāvanas bērniem, kuriem nepieciešams īpašs atbalsts. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma uzmanība ir pievērsta Ukrainai.
Katrs labdarības akcijā ziedotais eiro sniegs atbalstu bērniem Berezenas mācību un rehabilitācijas centrā Čerņihivas apgabalā. Tur mīt teju 100 bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem. Lielākā daļa bērnu ir ar invaliditāti, un viņiem ir nepieciešamas īpašas rūpes. Centrā ir arī bērni no daudzbērnu un nelabvēlīgām ģimenēm, bāreņi, kā arī tie, kuri pārvietoti no okupētajām teritorijām.
Izsolē iegūtie līdzekļi līdz ar akcijas ietvaros portālā “Ziedot.lv” iepriekš veiktajiem ziedojumiem tiks izmantoti, lai iegādātos elektrības uzlādes stacijas, portatīvos lādētājus, silto apģērbu, rotaļlietas un citas nepieciešamās praktiskās lietas.
Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa izsoles atklāšanā sacīja, ka mūsu sirdis sāp par Ukrainā piedzīvoto, par cilvēku ciešanām un stāstiem, kurus mēs zinām un esam pārdzīvojuši līdz ar ukraiņu tautu. Tie nav abstrakti notikumi – tie ir cilvēku likteņi, kas skar ikvienu no mums. Tāpēc šodien mēs izvēlamies darīt labāko, ko spējam. Tā ir iespēja paņemt sev līdzi daļiņu no šodienas vēstures, no ukraiņu tautas pārdzīvotā, saglabājot to kā mūžīgu piemiņu.
Savukārt Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns akcentēja, ka Latvija ziedo Ukrainai, jo Ukraina šobrīd izcīna vienu no nozīmīgākajām cīņām 21.gadsimtā – cīņu par brīvās un demokrātiskās civilizācijas nākotni. Šīs cīņas iznākums ietekmēs visu Eiropu un pasauli. Latvijas sabiedrība ir pierādījusi, ka spēj diskutēt, atšķirties viedokļos un pat nonākt viedokļu krustugunīs. Taču šodien Saeima aicina savu iekšējo spēku pavērst nevis vienam pret otru, bet pret agresoru un kara noziegumiem. Šo spēku aicinām veltīt bērniem – viņu drošībai, cerībai un iespējai dzīvot kaut nedaudz labāku dzīvi apstākļos, kur ik dienu skan gaisa trauksmes.
Šodien labdarības akcijas kulminācijā improvizētā vairāksolīšanā ikviens varēja iegādāties unikālus priekšmetus no Ukrainas ar simbolisku un emocionālu nozīmi, tostarp karā bojāgājušā ukraiņu fotogrāfa Denisa Krivija darbu, suvenīru glāžu komplektu un aproci no pārstrādātām patronu čaulām, kā arī Ukrainas bērnu radītus rokdarbus. Izsolāmo priekšmetu vidū bija arī vienības “Azov” karogs ar komandiera parakstu, grāmata “Mariupoles acis”, sudraba auskari, kas godā leģendāro un pasaulē lielāko Ukrainā ražoto lidmašīnu “Mrija”, kara mediķes Sarmītes Cīrules uzšuve, krusts un citas īpašas lietas.
Pasākumu rīkoja Saeima sadarbībā ar labdarības organizāciju “Ziedot.lv” un biedrību “Ukrainas studiju centrs”.
Iepriekšējos gados parlamenta Ziemassvētku labdarības akcijā sagādātās noderīgās lietas nonākušas pie bērniem Jabluņivkas internātskolā, Udaicu izglītības un rehabilitācijas centrā, sociālās un psiholoģiskās rehabilitācijas centros Čerņihivas un Ņižinas pilsētās, kā arī Hmiļņicas ciemā Ukrainā.
