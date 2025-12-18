Precizē regulējumu ķirurģiskās kontracepcijas veikšanai

Lai novērstu pretrunu regulējumā, kas noteiktos gadījumos ļauj veikt ķirurģisko kontracepciju bez pašas personas piekrišanas, Saeima ceturtdien, 18.decembrī, galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumu Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā. Tas paredz, ka turpmāk šādu medicīnisku procedūru varēs veikt tikai ar pacienta paša brīvprātīgu un rakstveida piekrišanu.
Līdz šim spēkā esošais regulējums noteica, ka medicīnisku indikāciju gadījumā ķirurģisko kontracepciju var veikt ne vien ar pacienta un ārstu konsīlija piekrišanu, bet noteiktos gadījumos – arī ar aizgādņa atļauju vai aizgādņa lēmumu pacienta vietā. Tas bija pretrunā Civillikumam, kas noteic, ka personas rīcībspējas ierobežojumi var tikt piemēroti tikai mantiskajos, nevis personiskajos jautājumos, tostarp veselības aprūpē.
“Šāds precizējums ir būtisks, lai nodrošinātu cilvēktiesībām atbilstošu, tiesiski korektu un pacienta autonomiju respektējošu veselības aprūpi,” iepriekš norādīja par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš.
Saeimas Preses dienests