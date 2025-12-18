Saeima piešķir Latvijas pilsonību režisoram Vitālijam Manskim un daiļslidotājam Fediram Kuļišam

Saeima ceturtdien, 18.decembrī, Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā uzņēma Ukrainā dzimušo režisoru Vitāliju Manski un ukraiņu daiļslidotāju Fediru Kuļišu atzina par pilsoni.
V.Manskis Rīgā dzīvo jau 11 gadus, Latvija viņam un sievai ir kļuvusi par mājām. Viņi strādā Latvijā dibinātajā studijā "Vertov", kurā ar Latvijas Kino centra un starptautisko partneru atbalstu ir uzņemtas septiņas filmas, kas pārstāvējušas Latviju vairāk nekā 250 kinofestivālos. Šīs filmas Latvijai nesušas vairāk nekā 50 balvu.
V.Manskis par lēmumprojektu atbildīgajai Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai apliecinājis, ka ar sievu turpina mācīties latviešu valodu, abi jau nokārtojoši A-2 līmeņa eksāmenu. Režisors atzīmējis, ka papildu plašajiem profesionālajiem sakariem abi ieguvuši daudz draugu Latvijas sabiedrībā. Vēstulē komisijai atbalstu V.Manska uzņemšanai Latvijas pilsonībā paudis režisors Viesturs Kairišs, Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja Inna Šteinbuka, komponists Kārlis Auzāns, dokumentālo filmu režisors Ivars Seleckis.
Savukārt ukraiņu daiļslidotāju Fediru Kuļišu Saeima šodien atzina par Latvijas pilsoni. F.Kuļišs Latvijā dzīvo kopš 2022.gada, kad Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Kopš 2023.gada sportists pārstāv Latviju starptautiskās sacensībās, viņš ir arī 2025.gada Latvijas čempions daiļslidošanā. Šī gada pasaules čempionātā F.Kuļišs izcīnīja Latvijai iespēju startēt februārī gaidāmajās olimpiskajās spēlēs ar diviem vīriešu daiļslidotājiem.
Atbalstu pilsonības iegūšanai sportistam pauž Latvijas Olimpiskā komiteja, norādot, ka viņš ir talantīgs sportists, kurš ir demonstrējis ievērojamus panākumus un ātru progresu. Savukārt Latvijas Slidošanas asociācija papildus sportiskajiem rezultātiem norāda, ka F.Kuļišs integrējas Latvijas sabiedrībā, apgūst latviešu valodu, iepazīst Latvijas kultūru, tradīcijas un dzīvesveidu un treniņos, sacensībās un ikdienas saskarsmē apliecina cieņu pret Latvijas valsti, tās cilvēkiem un vērtībām.
