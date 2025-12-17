Tautsaimniecības komisija izbraukuma sēdē apmeklē lauksaimniecības uzņēmumu kooperatīvus Jelgavas novadā

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputāti otrdien, 16.decembrī, izbraukuma sēdē apmeklēja Jelgavas novadu, lai klātienē tiktos ar uzņēmējiem un iepazītos ar lauksaimniecības kooperatīvu darbību.
Elejā deputāti kopā ar nozares pārstāvjiem no biedrības “Zemnieku saeima”, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LPKS) “LATRAPS” un kooperatīvās sabiedrības “Piena Loģistika” diskutēja par priekšlikumiem valsts politikas un atbalsta instrumentu pilnveidošanai, lai veicinātu lauksaimniecības kooperatīvu attīstību. Diskusijās tika uzsvērts, ka kooperācija ļauj lauksaimniekiem apvienot resursus, mazināt riskus un stiprināt konkurētspēju mainīgos tirgus apstākļos. Izbraukuma sēdes laikā komisija apmeklēja arī topošo zirņu pārstrādes rūpnīcu SIA “ASNS Ingredient” Jelgavā un iesalnīcu “LATMALT” Staļģenē.
“Kooperatīvu attīstība ir kļuvusi par vienu no Latvijas lauksaimniecības nozares konkurētspējas dzinējspēkiem. Palielinot biedru skaitu un mērķtiecīgi investējot augstas pievienotās vērtības pārstrādes procesos – no miežu iesala līdz zirņu proteīna koncentrāta ražošanai – kooperatīvi sniedz nozīmīgu ieguldījumu valsts tautsaimniecībā,” uzsver Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Kaspars Briškens.
“Vienlaikus ir būtiski veicināt nozares konsolidāciju. Piena nozarei jāizmanto augkopības nozares kooperācijas pieredze – loģistikas risinājumi jau veiksmīgi attīstās, un nākamais solis ir investīcijas piena pārstrādes jaudās, lai pievienotā vērtība paliktu Latvijā,” pauž K. Briškens, norādot, ka, nodrošinot mērķtiecīgu atbalstu un aktīvi iestājoties par taisnīgu Eiropas Savienības finansējumu lauksaimniecībai, iespējams pakāpeniski pietuvoties Ziemeļvalstu kooperatīvu attīstības līmenim.
Savukārt biedrības “Zemnieku saeima” valdes loceklis Mārtiņš Trons deputātiem norādīja, ka izbraukuma sēde ir nozīmīga iespēja klātienē parādīt, kā Latvijā kooperācija veido pilnu vērtības ķēdi – no primārās ražošanas un loģistikas līdz pārstrādei. Viņš uzsvēra, ka kooperatīvu attīstībā īpaši svarīgi ir mērķtiecīgi strādāt pie pievienotās vērtības radīšanas Latvijā izaudzētai izejvielai, nodrošinot, ka ieguvums no investīcijām un attīstības paliek valstī.
Runājot par aktuālajiem izaicinājumiem, lauksaimnieku pārstāvji vērsa uzmanību uz šī gada sarežģītajiem tirgus un ražošanas apstākļiem, kas skaidri apliecina stabilas kooperācijas un prognozējamas atbalsta politikas nozīmi. Vienlaikus nopietnas bažas raisa Eiropas Savienības nākamais Daudzgadu budžets, un Latvijai ir būtiski iestāties par taisnīgu un pietiekamu finansējumu lauksaimniecībai, lai ilgtermiņā nodrošinātu nozares ilgtspēju un konkurētspēju, tikšanās laikā pauda M.Trons.
Apmeklējot SIA “ASNS Ingredient” topošās zirņu pārstrādes rūpnīcas projekta realizācijas vietu Jelgavā, sēdes dalībnieki uzsvēra šādu investīciju nozīmi vietējo izejvielu pārstrādē un jaunu noieta iespēju radīšanā Latvijas lauksaimniekiem. Deputāti iepazinās ar plānoto ražotni, tās attīstības iecerēm un tehnoloģiskajiem risinājumiem, kas paredzēti augstas pievienotās vērtības zirņu proteīna produktu ražošanai.
Vizītes noslēgumā komisija apmeklēja iesalnīcu “LATMALT”, kur iepazinās ar iesala ražošanas procesu, investīcijām modernās tehnoloģijās un kooperatīvās pieejas nozīmi uzņēmuma attīstībā. Diskusijās tika uzsvērts, ka pārstrādes kapacitātes stiprināšana Latvijā ir būtisks priekšnosacījums lauksaimniecības nozares ilgtspējai, konkurētspējai un pievienotās vērtības palielināšanai vietējai produkcijai.