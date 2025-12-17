Valsts pārvaldes komisija: sagatavošanās darbi gaidāmajām Saeimas vēlēšanām turpinās – plānoti jauni iecirkņi tirdzniecības centros

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešdien, 17.decembrī, uzklausīja atbildīgo iestāžu pārstāvjus par paveiktajiem un turpmākajiem darbiem, lai Saeimas vēlēšanu organizēšanas process būtu uzticams un nākamā gada oktobrī vēlēšanas notiktu raiti un kvalitatīvi.
Komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs un deputāti atzinīgi vērtēja līdzšinējo sagatavošanās gaitu, kā arī ieceri veidot jaunus vēlēšanu iecirkņus tirdzniecības centros, tādējādi palielinot vēlētājiem pieejamās balsošanas iespējas.
Vēlēšanu procesam jābūt maksimāli caurspīdīgam, drošam un iedzīvotājiem ērti pieejamam. Tieši tāpēc jau laikus sekojam sagatavošanās gaitai un atbalstām risinājumus, kas veicina gan vēlētāju uzticēšanos, gan līdzdalību, uzsver O.Burovs.
Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris informēja, ka gatavošanās darbi norit intensīvi. Patlaban līdz nākamā gada februārim paredzēts sagatavot un apstiprināt Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas – kopumā 16.
15.Saeimas vēlēšanās tiks nodrošināta balss zīmju skenēšanas sistēma. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi un nedienas ar tehniku aizvadītajās pašvaldību velēšanās, nākamgad gaidāmajās Saeimas vēlēšanās pašvaldību vēlēšanu komisijas varēs pašas pieņemt lēmumu, vai balsu skaitīšanai izmantot skenēšanu vai balsis skaitīt manuāli. Savukārt vēlēšanu zīmes uz nākamajām Saeimas vēlēšanām nav plānots mainīt, sacīja M.Zviedris.
Tāpat pašlaik tiek strādāts pie komunikācijas uzlabošanas ar pašvaldību vēlēšanu komisijām, lai novērstu neskaidros jautājumus, kādi bija radušies iepriekšējās vēlēšanās, piemēram, balsu skaitīšanas jautājumā, deputātiem sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija regulāri – reizi divos mēnešos – uzklausa atbildīgo iestāžu atskaites par gatavošanos vēlēšanām. 15.Saeimas vēlēšanas notiks 2026.gada 3.oktobrī.
Saeimas Preses dienests