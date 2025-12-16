Publisko izdevumu komisija trešdien spriedīs par neizmantotām iespējām mājokļu siltināšanā

Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputāti trešdien, 17.decembrī, spriedīs par neizmantotām iespējām mājokļu siltināšanā.
Latvijā ir vairāk nekā 39 500 daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku un atjaunošana nepieciešama vismaz 26 tūkstošiem māju, taču līdz šim renovēti vien ap četriem procentiem no tām, revīzijā norādījusi Valsts kontrole.
Dzīvokļu iemītnieki ik gadu par siltumenerģiju samaksā teju 390 miljonus eiro, un ar šādām cenām nākamo 20 gadu laikā izmaksas pārsniegs 10 miljardus eiro. Taču renovācijas izmaksu straujā kāpuma un finansiālo grūtību dēļ pat motivēti iedzīvotāji nereti atliek siltināšanu, jo saskaras ar izmaksu neprognozējamību un nespēj pārliecināt kaimiņus par nepieciešamību siltināt māju, uzsver komisijas priekšsēdētājs Gatis Liepiņš.
Komisijas sēdē aicināti piedalīties Valsts kontroles, Ekonomikas, Klimata un enerģētikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienības, Rīgas, Valmieras un Liepājas pašvaldību pārstāvji.
Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde trešdien, 17.decembrī, notiks pulksten 12.00, Jēkaba ielā 6/8, 306.telpā un videokonferences formātā.
Saeimas Preses dienests