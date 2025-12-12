Dāvāsim gaismu un siltumu Ukrainas bērniem – pie Saeimas ceturtdien norisināsies Ziemassvētku labdarības izsole

Tuvojoties Ziemassvētkiem, 18.decembrī pulksten 12.30 pie Saeimas nama pirmo reizi norisināsies Ziemassvētku labdarības izsole, kurā būs iespēja iegādāties unikālus, stāstiem piepildītus priekšmetus no Ukrainas. Tā būs arī iespēja kopīgi palīdzēt bērniem Ukrainā, kuriem kara ikdiena atņēmusi drošību un stabilitāti. Katrs izsolē iegūtais eiro dos iespēju bērniem Berezenas mācību un rehabilitācijas centrā Čerņihivas apgabalā saņemt nepieciešamo atbalstu.
“Cerību un ticību ukraiņiem dod draugu un sabiedroto atbalsts. Ikviens no mums var palīdzēt pārvarēt tumšo un grūto laiku. Katrs ziedojums, katrs laba vēlējums ir no svara,” akcijai pievienoties aicina Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.
Izsolē improvizētā vairāksolīšanā varēs iegādāties priekšmetus no Ukrainas, kuros savijušies cilvēku likteņi, stāsti un cerība. Tie ir priekšmeti ar simbolisku un emocionālu vērtību, piemēram, karā bojāgājušā ukraiņu fotogrāfa Denisa Krivija darbs, suvenīru glāžu komplekts un aproce no pārstrādātām patronu čaulām, kā arī Ukrainas bērnu radītus rokdarbus.
Izsolāmo priekšmetu vidū ir arī vienības “Azov” karogs ar komandiera parakstu, grāmata “Mariupoles acis”, sudraba auskari, kas godā leģendāro un pasaulē lielāko Ukrainā ražoto lidmašīnu, kara mediķes Sarmītes Cīrules uzšuve, krusts un citas unikālas lietas.
Pasākuma laikā ikviens varēs piedalīties radošajā darbnīcā, apgleznot piparkūku sirdis, veidot Ziemassvētku rotājumus, kā arī nobaudīt īstu ukraiņu boršču. Izsoli vadīs Ansis Bogustovs un Viktorija Prituļaka.
Izsolē iegūtie līdzekļi līdz ar Saeimas deputātu un darbinieku iepriekš veiktajiem ziedojumiem tiks izmantoti, lai iegādātos elektrības uzlādes stacijas, portatīvos lādētājus, silto apģērbu un citas nepieciešamās lietas.
Berezenas mācību un rehabilitācijas centrs Čerņihivas apgabalā ir mājvieta teju simts bērniem, no kuriem daudziem ir īpašas vajadzības un kuri piedzīvojuši kara skarto ikdienu. Centra vadītāja Jevhenija Burkovska uzsver, ka viņi dzīvo pierobežas reģionā, kur katru dienu Krievijas armija uzbrūk ar bezpilota lidaparātiem un apšauda enerģētikas un civilo infrastruktūru. Elektrība tiek atslēgta katru dienu, dažkārt no 7 līdz 17 stundām, kas ietekmē arī apkuri. Bērni lielāko daļu laika pavada pagrabos, kur arī mēģina mācīties. Tas ietekmē viņu veselību, bet skolotāji cenšas viņus atbalstīt, cik vien iespējams. Šis gads ir bijis ļoti sarežģīts, atzīst J.Burkovska.
Pasākumu rīko Saeima sadarbībā ar labdarības organizāciju “Ziedot.lv” un biedrību “Ukrainas studiju centrs”. Ikvienam ir iespēja atbalstīt bērnus Ukrainā arī pirms izsoles portālā ziedot.lv https://www.ziedot.lv/dava-gaismu-un-siltumu-berniem-ukraina-5732.
Parlaments ik decembri vienojas Ziemassvētku labdarības akcijā, sarūpējot svētku dāvanas bērniem, kuriem īpaši nepieciešams atbalsts. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma uzmanība ir pievērsta Ukrainai. Iepriekšējos gados akcijā sagādātās noderīgās lietas nonākušas pie bērniem Jabluņivkas internātskolā, Udaicu izglītības un rehabilitācijas centrā, sociālās un psiholoģiskās rehabilitācijas centros Čerņihivas un Ņižinas pilsētās, kā arī Hmiļņicas ciemā.
Ziemassvētku labdarības izsole un radošā darbnīca pie Saeimas nama ceturtdien, 18.decembrī, notiks no pulksten 12.30 līdz 14.00.
Izsolē piedāvāto priekšmetu katalogs.
Saeimas Preses dienests