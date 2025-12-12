Saeimas Eiropas lietu komisija: novērtējam sadarbību ar Ārlietu ministriju un sveicam ar starptautisko Pilsoniskā dialoga balvu

“Pilsoniskās sabiedrības iesaiste ir viena no jomām, kurai arī Saeimas Eiropas lietu komisija rūpīgi seko līdzi, pārliecinoties, ka Latvijas pozīcijās uzklausīti un ņemti vērā mūsu iedzīvotāju viedokļi. Par Ārlietu ministrijas sadarbību ar NVO esam bieži saņēmuši labas atsauksmes no organizācijām,” pauž Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis, piektdien, 12.decembrī, sveicot Ārlietu ministrijas kolēģus ar Pilsoniskā dialoga balvas iegūšanu.
Pilsoniskā dialoga balva (Civil Dialogue Award 2025) pirmo reizi tika pasniegta šā gada 3.decembrī Briselē. Tās mērķis ir izcelt un atbalstīt labāko praksi pilsoniskās sabiedrības jēgpilnai iesaistei ES politikas veidošanā. Balvu piešķir pilsoniskās sabiedrības organizācija “Civil Society Europe”, kas apvieno 24 Eiropas pilsoniskās sabiedrības platformas un veicina aktīvu līdzdalību visā Eiropas Savienībā.
Ārlietu ministrijas ES Koordinācijas un politiku departaments ieguva otro vietu. Departamentu balvai izvirzīja biedrība “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls”. Biedrības pārstāve Inete Ielīte uzsver, ka Ārlietu ministrija ir konsekventi uzturējusi un attīstījusi sadarbību ar NVO, īpaši novērtējot regulāro, strukturēto un atgriezenisku dialogu par ES jautājumiem, tostarp nacionālo pozīciju veidošanu.
Saeimas Eiropas lietu komisijas deputāti akcentē, ka spēcīga pilsoniskā sabiedrība un tās iesaiste lēmumu pieņemšanā ir būtiska gan vietējā, gan valsts, gan Eiropas līmenī.
