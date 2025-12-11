Tautsaimniecības komisija izbraukuma sēdē apmeklēs lauksaimniecības kooperatīvu uzņēmumus Jelgavas novadā

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputāti otrdien, 16.decembrī, dosies izbraukuma sēdē uz lauksaimniecības uzņēmumiem Jelgavas novadā. Sēdē deputāti un nozares pārstāvji diskutēs par priekšlikumiem valsts politikas un atbalsta pilnveidošanā lauksaimniecības kooperatīvu darbības veicināšanai.
Komisijas sēde sāksies pulksten 10.30 lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā (LPKS) “LATRAPS” Elejā, Jelgavas novadā. Tajā deputāti iepazīsies ar nozares pārstāvju redzējumu par aktuālo situāciju lauksaimniecībā, tostarp graudu un piena loģistikā, pākšaugu pārstrādē, kā arī kooperācijas attīstību Latvijā, Baltijas valstīs un Skandināvijā.
Pulksten 12.20 plānota LPKS “LATRAPS” apskate Elejā un pulksten 13.20 – zirņu proteīna rūpnīcas SIA “ASNS Ingredient” apmeklējums Jelgavā. Savukārt pulksten 14.20 Tautsaimniecības komisija apmeklēs iesalnīcu “Latmalt” Jelgavas novada Staļģenē.
Saeimas Preses dienests