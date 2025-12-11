Saeima konceptuāli atbalsta izmaiņas elastīgākai kopīgās infrastruktūras pārvaldībai dzīvokļu īpašniekiem

Lai varētu ieviest mūsdienīgu risinājumu situācijām, kad dzīvokļu īpašniekiem nepieciešams izmantot vai iegādāties atsevišķus objektus, piemēram, autostāvvietas, noliktavas, jumta vai fasādes daļas, Saeima ceturtdien, 11.decembrī, konceptuāli atbalstīja rosinātos grozījumus Dzīvokļa īpašuma likumā.
Pašreizējais regulējums būtiski apgrūtina šādu objektu izmantošanu un atsavināšanu starp dzīvokļu īpašniekiem. Tas rada praktiskas problēmas arī jauno projektu attīstītājiem, kuri blakus esošām dzīvojamajām mājām vēlas izveidot kopīgus iekšējos ceļus, ietves, autostāvvietas, bērnu rotaļu laukumus vai atpūtas zonas.
Ar grozījumiem piedāvāts ieviest jaunu tiesību institūtu – atsevišķās lietošanas tiesības. Tās attiektos, piemēram, uz autostāvvietām, noliktavām vai citiem objektiem pie dzīvojamajām mājām. Iecerēts, ka šādas tiesības varēs pārdot citiem dzīvokļu īpašniekiem un tās būs jānostiprina zemesgrāmatā kā apgrūtinājums.
Grozījumu autori Ekonomikas ministrijā norādījuši, ka šāds risinājums radīs mūsdienīgu, skaidru un praksē ērti piemērojamu regulējumu, kas atvieglos daudzdzīvokļu namu attīstību un pārvaldīšanu, tostarp kopīgas infrastruktūras izveidošanu starp vairākām ēkām.
Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā Saeimai jāskata vēl divos lasījumos.
Saeimas Preses dienests