Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai plānots noteikt jaunas “Natura 2000” teritorijas

Saeima ceturtdien, 11.decembrī, konceptuāli atbalstīja grozījumus likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, lai pilnībā ieviestu Eiropas Savienības (ES) Biotopu direktīvas prasības un stiprinātu “Natura 2000” teritoriju aizsardzību.
“Grozījumi nepieciešami, lai pabeigtu “Natura 2000” teritoriju tīkla izveidi Latvijā. Tas ir būtisks solis, lai stiprinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, kā arī novērstu pret Latviju ierosinātās Eiropas Komisijas pārkāpuma procedūras,” norāda par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Kaspars Briškens.
Likumprojekts paredz 94 nacionālā līmeņa aizsargājamām teritorijām piešķirt ES nozīmes aizsargājamas teritorijas statusu, tādējādi tās iekļaujot “Natura 2000” tīklā. Ar grozījumiem tiek nodrošināta aizsardzība staignāju mežu biotopiem, nozīmīgiem dendroloģiskajiem stādījumiem, un citiem ekoloģiski nozīmīgiem biotopiem, vienlaikus nosakot skaidrus un izmērāmus aizsardzības mērķus katrai teritorijai.
Grozījumi paredz dabas lieguma statusu noteikt 4311 hektāru platībā, ietverot ekoloģiski jutīgus zālājus un nodrošinot aizsardzību 2533 hektāriem ES nozīmes pļavu biotopu. No tiem aptuveni 1658 hektāri ir sugām bagātas ganības un ganītās pļavas. Atsevišķos dabas liegumos iekļautas arī saistītās meža zemes, tai skaitā 652 hektāri AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekojamo teritoriju.
Tāpat plānots ieviest stingrākus biotopu aizsardzības noteikumus, tostarp aizliegumu iznīcināt ES nozīmes biotopus mežos, pļavās un citās dabas vērtību teritorijās. Likumprojektā iekļauts arī jauns regulējums, kas pēc nelikumīgas dižkoka iznīcināšanas attiecīgajā teritorijā nosaka būvniecības aizliegumu uz 20 gadiem, izņemot esošo ēku pārbūvi un inženiertīklu izbūvi.
Grozījumi balstīti plašā zinātniskajā informācijā, tostarp “dabas skaitīšanas” rezultātos. Tie nodrošinās konsekventu, Eiropas normām atbilstošu dabas vērtību aizsardzību un ainavu saglabāšanu, pausts grozījumu anotācijā.
Lai izmaiņas stātos spēkā, likumprojekts Saeimai jāatbalsta vēl divos lasījumos.
Saeimas Preses dienests