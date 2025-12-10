Saeima galīgajā lasījumā lems par tiesnešu un prokuroru speciālo pensiju likumu

Saeima ceturtdien, 11.decembrī, vispirms izskatīs 4.decembra un tad 11.decembra sēžu darba kārtības.
Saeimas Prezidija apstiprinātajā 4.decembra Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauts 21 jautājums. Galīgajā lasījumā parlamentārieši rīt lems par speciālas pensijas likumu tiesnešiem un prokuroriem un izmaiņām, kas ļautu veidot neatkarīgas ierēdņu disciplinārlietas izmeklēšanas komisiju gadījumā, ja objektīva un vispusīga izmeklēšana nav iespējama.
Konceptuāli deputāti lems par grozījumiem Darba likumā, kas paredz, ka darba devēji un darbinieku pārstāvji koplīgumā varēs vienoties par zemāku piemaksu par virsstundu darbu, kā arī iespēju darba devējam un darbiniekam vienoties par četru dienu darba nedēļu un pagarināt darba dienas ilgumu par divām stundām.
Deputāti lems arī par 10 507 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par Latvijas valstij nelojālu personu izraidīšanu no Latvijas un LR pilsonības atņemšanu”, 22 218 pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Likumā noteikt, ka dzīvnieks nav manta, bet dzīva būtne” un 10 702 pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par dzīvnieku tiesībām dzīvot” turpmāko virzību.
4.decembra sēdes darba kārtībā ir iesniegtas arī vairākas izmaiņas. To skaitā Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča otrreizējās caurlūkošanas lūgums grozījumiem Autoceļu lietošanas nodevas likumā. Tāpat deputāti lems par ierosinājumu galīgajā lasījumā izskatīt par steidzamiem atzītos grozījumus, kas precizē muzeju darbības principus un jautājumus par valsts muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanas kārtību, un grozījumu, kas paredz pilnveidot kompensācijas izmaksas kārtību personām, kuras cietušas noziedzīgos nodarījumos, iekļaušanu sēdes darba kārtībā.
Savukārt Saeimas Prezidija apstiprinātajā 11.decembra sēdes darba kārtībā iekļauti 23 jautājumi. Otrajā lasījumā deputāti skatīs grozījumus par apbūves tiesībām dzīvojamo īres māju būvniecībai uz valsts vai pašvaldību zemes un grozījumus, ar kuriem plānots atteikties no darba meklētāja statusa.
Tāpat otrajā lasījumā Saeima lems par grozījumiem, ar kuriem citastarp plānots paaugstināt administratīvos sodus civilās aviācijas gaisa kuģu ekspluatācijas un aeronavigācijas pakalpojumu jomā, kā arī noteikt administratīvo atbildību par pārkāpumiem dronu lidojumos.
Deputāti konceptuāli lems par izmaiņām elastīgākai kopīgās infrastruktūras pārvaldībai dzīvokļu īpašniekiem un vienkāršākām būvniecības prasībām privātpersonām, kas paredz iespēju fiziskām personām noteiktos gadījumos celt ēkas bez būvkomersanta iesaistes. Tāpat Saeima pirmajā lasījumā lems par grozījumiem, kas paredz iekļaut “Natura 2000” aizsargājamo teritoriju sarakstā 94 nacionālā līmeņa aizsargājamās teritorijas.
Parlamentārieši lems arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu komisijām, tostarp grozījumiem, kas paredz atbrīvot no kriminālatbildības nepilngadīgas personas par narkotisko un psihotropo, kā arī psihoaktīvo vielu lietošanu, lai veicinātu resocializāciju.
Rīt pulksten 17.00 plānota atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.
