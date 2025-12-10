Latvijas pārstāvji Transatlantiskajā forumā Vašingtonā akcentē NATO vienotību un atbalstu Ukrainai

Šajās dienās ASV galvaspilsētā Vašingtonā norisinās NATO Parlamentārās asamblejas (PA) un Atlantiskās padomes ikgadējais Transatlantiskais forums. Latviju forumā pārstāv NATO PA Latvijas delegācijas vadītājs Raimonds Bergmanis un pastāvīgā pārstāve Irma Kalniņa.
NATO PA Latvijas delegācija kopā ar alianses valstu parlamentāriešiem diskutē par ilgtspējīgu spēku attīstību, aizsardzības inovācijām un karadarbības nākotni, transatlantiskās aizsardzības rūpnieciskās bāzes stiprināšanu, gatavību un noturību pieaugošas stratēģiskās konkurences apstākļos, kā arī par NATO stiprināšanu un godīgu investīciju sloga sadali. Īpaša uzmanība forumā veltīta Krievijas karam pret Ukrainu – gan kaujas lauka dinamikai, gan priekšnosacījumiem ilgstoša miera un drošas nākotnes nodrošināšanai.
Delegācijas no alianses dalībvalstīm spriež arī par transatlantiskās dienaskārtības salāgošanu, ASV Kongresa un Eiropas sabiedroto drošības izpratni, kā arī ASV drošības prioritātēm, īpaši iesaisti Indijas un Klusā okeāna reģionā.
Forumā jau ceturto gadu tika godināta Saeimas deputāta, diplomāta un politiķa Ojāra Ērika Kalniņa (1949–2021) piemiņa. O.Ē.Kalniņš ilgus gadus vadīja NATO PA Latvijas delegāciju, un viņa vārdā ir nosaukta viena no foruma sesijām, kas veltīta demokrātijas nozīmei. Šogad foruma dalībniekus par demokrātijas lomu un nepieciešamību to nosargāt uzrunāja NATO ģenerālsekretāra vietniece.
Paralēli dalībai forumā Latvijas delegācijai paredzētas arī divpusējās tikšanās ar NATO Parlamentārās asamblejas ASV delegāciju, kā arī ASV Pārstāvju palātas Bruņoto spēku komitejas pārstāvjiem.
Saeimas delegācija piedalījās arī nozīmīgā notikumā – Latvijas vēstniecībā ASV tika atklāta Pensilvānijas goda konsula dāvinātā Ludolfa Liberta glezna “Rīgas torņi”, kas simbolizē brīvību, ticību un Latvijas noturību.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720330821797
Saeimas Preses dienests