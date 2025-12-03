Līdzsvaros vietējo un ārvalstu investoru nodokļu slogu

Lai uzlabotu uzņēmumu piekļuvi finanšu resursiem, samazinātu finansējuma izmaksas un līdzsvarotu nodokļu slogu starp vietējiem un ārvalstu investoriem – fiziskām personām –, vienlaikus veicinot pašvaldību interesi investīciju piesaistē, Saeima trešdien, 3.decembrī, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā un grozījumus iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā.
“Šis ir vēl viens solis, kas veicinās Latvijas ekonomikas attīstību, un izmaiņu mērķis ir izveidot taisnīgāku nodokļu vidi uzņēmējiem, atbalstot gan vietējos, gan ārvalstu investorus. Tās ne vien palīdzēs uzņēmumiem piesaistīt nepieciešamo finansējumu no dažādiem avotiem un samazināt finansējuma izmaksas, bet arī veicinās investīcijas Latvijas reģionos,” grozījumu būtību par to virzību Saeimā atbildīgajā Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā raksturoja tās priekšsēdētāja Anda Čakša.
Ar likumu grozījumiem no nākamā gada ieviesīs alternatīvu ienākuma nodokļu sistēmu investoru atbalstam un pašvaldību ieņēmumu atbalstam – jaunu ienākuma nodokļa piemērošanas modeli dividendēm.
Uzņēmumi, kuru dalībnieki ir tikai fiziskas personas, varēs izvēlēties: dividenžu sadales brīdī piemērot samazinātu uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi 15 procentu apmērā vai arī šo dividenžu saņēmējiem vienlaikus piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokli sešu procentu apmērā.
Šādā risinājumā kopējais nodokļu slogs saglabāsies līdzvērtīgs pašreizējam (ap 20 procentiem), taču tas dos iespēju daļu iedzīvotāju ienākuma nodokļa novirzīt pašvaldību budžetos pēc investoru deklarētās dzīvesvietas vai uzņēmuma reģistrācijas vietas.
Līdz šim uzņēmumi Latvijā maksāja uzņēmumu ienākuma nodokli 20 procentu apmērā tikai peļņas sadales brīdī, savukārt fiziskās personas – gan rezidenti, gan nerezidenti – no saņemtajām dividendēm nemaksāja iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tādējādi kopējais ienākuma nodoklis sasniedza 20 procentus neatkarīgi no investora rezidences vai juridiskās formas. Tas radīja nevienlīdzību starp vietējiem un ārvalstu investoriem, kā arī neveicināja pašvaldību budžetu papildināšanu, jo iedzīvotāju ienākuma nodoklis no dividendēm netika sadalīts attiecīgo pašvaldību līmenī.
Likumu grozījumi stāsies spēkā 2026.gada 1.janvārī.
Saeimas Preses dienests