Saeima noteic lielāku atbalstu ģimenēm ar bērniem

Lai sniegtu lielāku atbalstu ģimenēm ar bērniem, no nākamā gada palielināsies vairāku valsts sociālo pabalstu apjoms. To noteic trešdien, 3.decembrī, Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtie likumu grozījumi. Tie saistīti ar 2026.gada valsts budžetu un turpmāko triju gadu budžeta ietvaru.
“Būtiska valsts atbalsta palielināšana ģimenēm ar bērniem ir stratēģiski pareizs lēmums un viens no redzamiem soļiem demogrāfisko problēmu risināšanā,” grozījumu izskatīšanas gaitā pauda par likumprojektu virzību Saeimā atbildīgās Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša.
Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā noteic, ka turpmāk bērna kopšanas pabalstu izmaksās līdz bērna 1,5 gadu vecumam līdzšinējo divu gadu vietā. Pabalsts būs 298 eiro mēnesī par bērnu vecumā līdz pusotram gadam līdzšinējā 171 eiro mēnesī vietā. Par bērniem, kuri būs dzimuši līdz nākamā gada 2.novembrim, pabalstu turpinās maksāt līdz bērna divu gadu vecuma sasniegšanai.
Izmaiņas skars arī ģimenes valsts pabalstu par bērniem, kuri mācās. Pabalstu par bērnu vecumā no 16 līdz 20 gadiem varēs saņemt arī, ja bērns mācās koledžā vai studē augstskolā pilna laika klātienē un nav stājies laulībā. Tādējādi ģimenēm, kuru jaunieši mācās universitātēs vai koledžās, pabalsta izmaksu atjaunos un tā turpināsies vēl līdz 20 gadu vecumam. Līdz šim pabalstu maksāja par bērniem, kuri mācās vidusskolā vai profesionālajā skolā.
No nākamā gada lielāks būs arī vienreizējais bērna piedzimšanas pabalsts – no 421,17 eiro tas palielināsies līdz 600 eiro. Tāpat lielāku valsts pabalstu saņems aizbildnis par bērna uzturēšanu: par bērnu līdz septiņu gadu vecumam tie būs 390 eiro mēnesī līdzšinējo 215 eiro vietā, savukārt par bērnu no septiņiem līdz 18 gadiem – 468 eiro mēnesī līdzšinējo 258 eiro vietā.
Paaugstināsies arī atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi, un no 2026.gada tā plānota 1041 eiro mēnesī – 70 procentu apmērā no valstī vidējās sociālās apdrošināšanas iemaksu algas. Ja atlīdzība jau būs piešķirta 2025.gadā un tās izmaksa turpināsies arī nākamgad, tās apmērs būs līdz 956 eiro mēnesī. Līdz šim atlīdzības minimālais apmērs bija 171 eiro mēnesī.
Tāpat lielāka būs atlīdzība par aizbildņa pienākumu veikšanu. No nākamā gada tā būs 298 eiro mēnesī līdzšinējo 54,07 eiro vietā. Ar grozījumiem valsts sociālās apdrošināšanas likumā par nestrādājošiem aizbildņiem no valsts pamatbudžeta tiks veiktas obligātās iemaksas pensijas, bezdarba un invaliditātes apdrošināšanai.
Paaugstināsies arī adopcijas pabalsts, un no nākamā gada par bērnu līdz septiņu gadu vecumam tie būs 195 eiro mēnesī līdzšinējo 107,5 eiro vietā, bet par bērnu no septiņu gadu vecuma līdz 18 gadiem pabalsts būs 234 eiro mēnesī līdzšinējo 129 eiro vietā. Savukārt vienreizējā atlīdzība par bērna adopciju no līdzšinējiem 1422,87 eiro no nākamā gada pieaugs līdz 2433 eiro.
Savukārt ar grozījumiem likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu noteikts, ka arī nākamgad vecāku pabalsts strādājošiem vecākiem saglabāsies līdzšinējā apmērā – 75 procenti no iepriekš piešķirtā apmēra.
Lai varētu pilnveidot materiālos atbalsta pasākumus ģimenēm ar bērniem, kopējais papildu finansējums nākamgad paredzēts 42 miljonu eiro apmērā, savukārt atbalsta pasākumiem ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem – 24,1 miljons eiro.
Izmaiņas pabalstos stāsies spēkā nākamā gada 1.janvārī.
Saeimas Preses dienests