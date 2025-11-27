Lai iedzīvotājiem samazinātu izmaksas par centralizēto siltumapgādi Rīgā, neatkarīgajiem siltumenerģijas ražotājiem plānots noteikt regulētu tarifu

Lai Rīgas iedzīvotāji nepārmaksātu par siltumu, Saeima ceturtdien, 27.novembrī, konceptuāli atbalstīja grozījumus Enerģētikas likumā. Tie paredz noteikt neatkarīgajiem siltumenerģijas ražotājiem regulētu tarifu, par kādu drīkst pārdot saražoto siltumu.
Šāds regulējums veicinātu siltumapgādes komersantu darbības caurskatāmību, taisnīgumu un samazinātu izmaksas par centralizēto siltumapgādi iedzīvotājiem, par likumprojekta virzību atbildīgās Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija norādīja likumprojekta autori – deputātu grupa.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai sadarbībā ar AS “Rīgas siltums” plānots uzticēt tarifa izstrādi līdz nākamā gada augustam, pauda ieceres autori. Tas varētu stāties spēkā līdz ar nākamās apkures sezonas sākumu.
Tautsaimniecības komisija aicināja iesaistītās puses vienoties par labāko modeli, kā īstenot likumprojektā noteikto mērķi – samazināt izmaksas par centralizēto siltumapgādi – , un iesniegt atbilstošus priekšlikumus likumprojekta turpmākajos lasījumos.
Klimata un enerģētikas ministrijas pārstāvji atbildīgās komisijas sēdē atzīmēja, ka Rīgas siltumapgādes tirgus veido aptuveni pusi no visa regulētā siltumenerģijas tirgus Latvijā. Vienlaikus būtiski ir veicināt atlikumsiltuma izmantošanu siltumapgādē gan galvaspilsētā, gan Pierīgā.
Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Kaspars Briškens uzsver, ka līdztekus tarifu pārskatīšanai jāveido ilgtspējīgs, efektīvs un līdzsvarots Rīgas siltumapgādes tirgus modelis – tāds, kas nodrošina ilgtermiņā stabilu risinājumu visām iesaistītajām pusēm.
Lai grozījumi stātos spēkā, tie Saeimai jāatbalsta vēl divos lasījumos.
