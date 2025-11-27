Parlamentārās izmeklēšanas komisiju par centralizētās siltumapgādes sadārdzinājumu Rīgā vadīs Andris Kulbergs

Ceturtdien, 27.novembrī, par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem Rīgā priekšsēdētāju ievēlēts Andris Kulbergs, bet par sekretāru – Kristaps Krištopans.
“Parlamentārās izmeklēšanas komisija noskaidros enerģētikas jomā iesaistīto institūciju – ražotāju, piegādātāju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, Konkurences padomes, ministriju un akcionāru – kopējās vēsturiskās darbības un vēlamo rīcību, lai panāktu tautsaimniecībai un iedzīvotājiem vislabvēlīgāko rezultātu, viszemākās iespējamās enerģijas izmaksas un ilgstspēju,” uzsver komisijas priekšsēdētājs Andris Kulbergs.
Komisijā darbosies arī Edmunds Cepurītis, Jurģis Klotiņš, Valdis Maslovskis, Uģis Rotbergs un Amils Saļimovs. Uz nākamo sēdi parlamentārās izmeklēšanas komisija sanāks otrdien, 2.decembrī, pulksten 15.00, informē A.Kulbergs.
Satversme noteic, ka Saeimai jāieceļ noteiktiem gadījumiem parlamentārās izmeklēšanas komisijas, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa deputātu. Saeima 6.novembrī pēc 37 deputātu ierosinājuma lēma izveidot parlamentārās izmeklēšanas komisiju, lai noskaidrotu Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemeslus un enerģētiskās drošības riskus nākotnē.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli parlamentārās izmeklēšanas komisijai ir tiesības atbilstoši tai noteiktajam uzdevumam uzaicināt un uzklausīt jebkuru personu, tajā skaitā arī privātpersonu, un, ja nepieciešams, pieaicinot lietpratējus, izdarīt revīzijas valdības, pašvaldību un privātajās iestādēs un uzņēmumos, ja privātās iestādes un uzņēmumi tieši vai netieši saņem valsts pabalstus, kredītus vai pasūtījumus, vai piedalās valsts vai pašvaldību īpašuma privatizācijā.
