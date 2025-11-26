Zanda Kalniņa-Lukaševica: Latviju un Vāciju vieno partnerība kultūras, ekonomikas un drošības jomās

Trešdien, 26.novembrī, Saeimas priekšsēdētājas biedre un deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Vācijas parlamentu vadītāja Zanda Kalniņa-Lukaševica Bundestāgā tikās ar Baltijas-Vācijas parlamentārās sadraudzības grupas vadītāju Bettinu Hagedornu (Bettina Hagedorn), kā arī grupas vadītājas vietniekiem Larsu Roveru (Lars Rohwer) un Hannu Šteinmilleri (Hanna Steinmüller). Tikšanās laikā puses pārrunāja Latvijas un Vācijas divpusējās attiecības kultūrā, aizsardzībā, ekonomikā un izglītībā.
Z.Kalniņa-Lukaševica pateicās Vācijas pusei par paredzēto ievērojamo atbalstu Rīgas Svētā Pētera baznīcas restaurācijai. “Bundestāga Budžeta komisijas lēmums paredzēt papildu 28 miljonus eiro nākamā gada budžetā ir apliecinājums savstarpējai uzticībai un draudzībai. Rīgas Svētā Pētera baznīca ir Latvijas un Vācijas vēsturiskās saiknes simbols – tas ir vairāk nekā kultūras projekts. Paldies grupas vadītājai Bettinai Hagedornai par personīgo iesaisti šī jautājuma virzībā,” sacīja Saeimas priekšsēdētājas biedre.
Minētais lēmums tiks nostiprināts līdz ar gada budžeta likuma apstiprināšanu, par ko balsojums Vācijas parlamentā paredzēts jau šajā piektdienā. Kopumā Rīgas Svētā Pētera baznīcas restaurācijai Vācija plāno piešķirt aptuveni 33 miljonus eiro.
Apspriežot ekonomisko sadarbību, Z.Kalniņa-Lukaševica uzsvēra, ka Vācija ir viens no Latvijas nozīmīgākajiem partneriem un investoru klātbūtne turpina pieaugt, īpaši aizsardzības nozarē. Viņa pauda gandarījumu par “Rheinmetall” 275 miljonu eiro investīciju munīcijas ražotnei Latvijā, kuras darbības uzsākšana paredzēta 2027.gadā.
Latvijas un Vācijas parlamentārieši pārrunāja arī izglītības jautājumus, īpaši vācu valodas apmācības iespējas Latvijas skolās. Tāpat viņi atzīmēja abu valstu kopīgās vērtības un vēsturisko kontekstu: “Hanzas savienība kādreiz vienoja mūsu pilsētas un ekonomikas. Šodien Eiropai ir jābūt īpaši vienotai – drošībā, vērtībās un ekonomikā. Latviju un Vāciju vieno gan kopīgas vērtības, gan arī to īstenošana praksē.”
Sanāksmē piedalījās arī Saeimas deputāts Juris Viļums, kurš ir deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Vācijas parlamentu loceklis.
Darba vizītes Vācijā ietvaros notika arī Z.Kalniņas-Lukaševicas un J.Viļuma tikšanās ar Vācijas jaunajiem profesionāļiem – kādreizējiem studentiem, kuri savulaik bijuši praksē Saeimā. Kopš 2010.gada Saeimā ir stažējušies 22 jaunie profesionāļi no Vācijas, kuri starptautiskās parlamentu stipendiju programmas ietvaros iepazinuši Latvijas parlamenta darbu.
Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Vācijas parlamentu pārstāvju darba vizīte Vācijā noslēdzās ar svinīgo pasākumu Bundestāgā, kas šogad veltīts Baltijas valstīm un pulcēja vairākus simtus dalībnieku – esošos un bijušos Bundestāga deputātus, Vācijas valdības pārstāvjus un diplomātus.
Saeimas Preses dienests