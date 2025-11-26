Deputāti konceptuāli atbalsta stingrākas prasības likumu pārkāpušiem uzturēšanās atļauju saņēmējiem

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija trešdien, 26.novembrī, konceptuāli atbalstīja stingrākas prasības likumu pārkāpušiem uzturēšanās atļauju saņēmējiem. Paredzēts, ka termiņuzturēšanās atļauju ārzemniekam varēs anulēt, ja viņš gada laikā izdarījis trīs administratīvus pārkāpumus.
Deputāti iesnieguši Imigrācijas likuma izmaiņas, kas paredz, ka ārzemniekam izsniegtu termiņuzturēšanās atļauju anulēs, ja 12 mēnešu periodā šī persona būs izdarījusi trīs administratīvos pārkāpumus sabiedriskās kārtības, pārvaldes vai ceļu satiksmes jomā.
Komisijas deputāti šodien akcentēja, ka nākamajos lasījumos būs jādiskutē par šīs normas samērīgumu, jo pārkāpumi mēdz būt dažādi.
Likumprojekts attieksies uz administratīvajiem pārkāpumiem, kas apdraud sabiedrisko kārtību un drošību, kā arī cieņu pret personu un cieņu pret Latvijas valsti, piemēram, ja persona administratīvi sodīta par agresīvu uzvedību, maznozīmīgu miesas bojājuma nodarīšanu, par totalitāro režīmu simbolu izmantošanu publiskā vietā, kā arī seksuālu uzmākšanos un ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.
Šis priekšlikums ir solis imigrācijas kontroles pastiprināšanas un sabiedriskās drošības veicināšanas virzienā. Ilgstoša uzturēšanās Latvijā ir privilēģija, kas pienākas tikai tiem, kuri ievēro Latvijas likumus, rīkojas atbildīgi un respektē sabiedrības noteikumus, norāda likumprojekta autori.
Lai izmaiņas stātos spēkā, tās vēl trīs lasījumos jāatbalsta Saeimai.
Saeimas Preses dienests