Tautsaimniecības komisija: klimata regulējums ir būtisks ilgtspējīgai attīstībai un inovāciju piesaistei

Lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību un inovācijas Latvijai stratēģiski svarīgās nozarēs, kā arī stiprinātu ministriju un iestāžu atbildību klimata mērķu izpildē, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija otrdien, 25.novembrī, galīgajam lasījumam atbalstīja par steidzamu atzīto Klimatnoturības un ekonomiskās ilgtspējas likumprojektu.
Komisijas priekšsēdētājs Kaspars Briškens norāda, ka līdz ar iepriekš Saeimā atbalstīto Transporta enerģijas likumu un grozījumiem likumā “Par piesārņojumu” jaunais regulējums izveidos skaidru normatīvo pamatu pakāpeniskai pārejai uz klimatneitrālu ekonomiku. Tas nodrošinās skaidrus mērķus, ilgtspējīgus attīstības nosacījumus un prognozējamu vidi uzņēmējiem un sabiedrībai.
Likumprojekts paredz vienotu un caurspīdīgu regulējumu, nosakot ministriju un pašvaldību pienākumus valsts klimata mērķu izpildē, kā arī nodrošinot koordinētu atbalsta finansējuma sadali. Kā iepriekš norādīja Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) pārstāvji, likumprojektā iekļautas arī normas Latvijas noturības stiprināšanai, īpaši klimata pārmaiņu kontekstā.
Tāpat likumprojektā iekļautas normas, kas nepieciešamas gan emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta darbībai, gan finansējuma izmantošanai no jaunā Eiropas Savienības Sociālā klimata fonda. Latvijai šī fonda ietvaros būs pieejami 462,7 miljoni eiro.
Kā skaidroja KEM pārstāvji, fonda finansējums būs vērsts uz mazaizsargātām grupām – mājsaimniecībām, transporta lietotājiem un mikrouzņēmumiem –, kuras pakļautas enerģētiskās vai transporta nabadzības riskam. Tas paredzēts tādiem mērķiem kā ēku rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana, sabiedriskā transporta pieejamības uzlabošana, kā arī sociālās izmitināšanas vietu un patvertņu attīstība.
Lai likums stātos spēkā, tas galīgajā lasījumā vēl jāatbalsta Saeimai.
Saeimas Preses dienests